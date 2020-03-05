2020信任峰会报告：中国政府信任度排名蝉联第一

峰会现场

人民网布鲁塞尔3月5日电 （记者方莹馨）3月3日，在比利时布鲁塞尔具有百年历史的索尔维图书馆，爱德曼国际公关公司举行了一场“2020信任峰会”。驻欧盟使团团长张明大使、丹麦前首相施密特应邀出席活动，与会的还有欧盟机构、各国驻欧外交机构及欧洲企业、智库、媒体等各界代表。

爱德曼是全球最大的公关咨询公司，“信任峰会”是其旗舰活动，已连续举办20年。本次峰会上发布了“爱德曼2020信任晴雨表”报告，其对全世界28个主要经济体3.4万人进行的信任度调查结果显示，中国民众对本国政府打出的信任分数高达82，连续三年位列各经济体首位。

张明大使在会上发表主旨演讲表示，民众对政府的信任是国家发展繁荣的基础，国家与国家的互信是世界和平稳定的基石。爱德曼发布的“信任晴雨表”显示，中国政府赢得人民的高度信任，在世界各国首屈一指。这份信任源于中国政府坚持以人为本、为民负责、敢于担当。新中国成立70年来取得一系列历史性成就，中国人民真真切切享受到了国家发展的成果，中国特色社会主义制度显示出了巨大的优越性。

张明大使指出，在当前防控新冠肺炎疫情过程中，中国政府更是把人民群众的生命安全和身体健康放在了第一位，同时对全球公共卫生安全高度负责，及时、透明地与各国保持密切合作，得到世界卫生组织和国际社会的高度评价。

张明大使强调，中国与欧盟自1975年建交以来，始终将增进互信作为深化合作的基础，开展了富有成效的合作。今年是中欧关系的“大年”，我们应当以开放的心态看待彼此，以进取的精神拓展合作，以全球的视野共担责任，同舟共济打造互利共赢的命运共同体。

演讲结束后，张明大使还回答了现场嘉宾关于中欧投资协定谈判和欧洲疫情防控等提问。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹在接受人民网记者采访时表示，民众在家隔离期间冷静、积极、乐观的态度体现了他们对政府充满信心。在习近平主席的领导下，中国政府采取了及时高效的疫情防控措施，显示出强大的危机处理能力，派出一批批医护人员、解放军战士奔赴前线，给老百姓吃下“定心丸”。 此外，中国拥有高速发展的大市场，很多公司正在成为全球领先的创新公司，与消费者的信任度正在不断增强。

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