南非企业捐资支持中国抗击疫情

南非太阳国际集团旗下比勒陀利亚时代广场举行捐款交接仪式

人民网比勒陀利亚3月5日电（记者吕强、王磊） 当地时间4日下午，南非太阳国际集团旗下比勒陀利亚时代广场举行捐款交接仪式，向中国驻南非大使馆转交5万兰特（约合2.3万人民币）。这是继1日南非太阳国际集团西北省太阳城捐资15万兰特后，该集团企业再次捐款支持中国人民抗击新型冠状病毒肺炎疫情。作为南非行政首都比勒陀利亚地标性建筑的时代广场在其场内所有大型电子屏幕上均打上“时代广场坚定支持中国抗击疫情”“中国加油”等标语。

中国驻南非大使林松添代表中国政府和人民衷心感谢太阳国际集团时代广场慷慨捐款，指出捐赠数额不在多少，但其意义非凡，远超所捐资金本身，充分体现了太阳国际集团对中国政府和人民的深情厚谊，对中国战胜疫情给予坚定支持和强大信心。林松添说，受疫情影响，中国农历春节期间大量中国游客临时取消赴南非旅游计划，太阳国际集团旗下企业率先为他们全额免费退还预定款，直接损失达1000多万兰特。尽管南非等非洲国家自身并不富裕，太阳国际集团因疫情遭受巨大损失，但已先后两次伸出援手，成为首个捐款支持中国抗击疫情的南非酒店及旅游企业，以实际行动诠释了中南患难与共、同舟共济的兄弟情谊。

时代广场总经理古拉纳表示，当前新冠肺炎疫情在中国肆虐并向世界蔓延，南非企业对不幸罹难的中国人民及其亲人表示最沉痛哀悼和慰问。为坚定支持中国政府和人民早日战胜疫情，时代广场向中方捐款支持中国抗击疫情，以尽绵薄之力。希望世界各国能尽快研制出疫苗和有效药物，共同携手战胜疫情。古拉纳说，时代广场十分自豪能够多次承办中国文化活动，广泛传播中国文化。在南华人华侨及中国游客是时代广场重要的客户群体，企业会积极开展员工中国文化和语言培训，以提供更优质服务，吸引更多中国游客。

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