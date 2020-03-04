人民网曼谷3月4日电（记者 赵益普）3月1日至3月4日，在泰国北柳府国家减灾训练中心，“金色眼镜蛇-2020”联合军演举行人道主义救援减灾实兵演练。中国、美国、泰国、新加坡、印尼、日本、马来西亚等7国200余名官兵和民事人员参加。我军参演的20余名官兵与他国参演人员混合编成水上救援组、泥石流救援组、建筑物倒塌和火灾救援组、医疗急救组，全程参与演练。

演练模拟的是泰国南部遭受重大台风和破坏性暴雨，造成严重的洪灾、泥石流和建筑物倒塌等次生灾害，导致人员伤亡和财产损失严重。随着灾情不断升级，受灾国政府向国际社会发出救援请求，接受外国军事资源援助。中国、美国等国家迅速向受灾地区部署军事和民事力量实施救援。多国任务部队根据受灾国意愿，组成多国协调中心，指挥控制各国救援力量的联合行动。

建筑物倒塌废墟救援派出直升机向灾区空投急需物资、索降救援人员，各组展开侦查和汇总报告灾区情况，生命搜索队展开人工搜索、生物搜索和仪器搜索，发现并精准定位建筑物倒塌废墟内的幸存者和遇难者，分受灾场景实施破拆、竖井和高空缓降救援。

泥石流灾害救援中，生命搜索队在大象和搜救犬的指引下，对遭遇泥石流的村庄进行了全面搜救，大象救出一名浅层压埋的幸存者。而对另外两名压埋情况较为复杂的幸存者，营救队根据幸存者相对两侧悬崖所处的不同位置，分别采用绳索横渡和垂直下降的方式实施救援。

水上救援同样险象环生，救援队需要根据不同的情况采用搭建绳桥、抛掷救生绳等方式展开救援，有时还需要根据水流方向和大小在水中实现不同的队形变换。

四天的时间，联演官兵围绕不同的灾害类型，对空中及地面搜索、高空缓降、绳索横渡、水上打捞、现场医疗急救等救援科目进行了联合编组强化训练，联合救援能力得到了进一步提高，增强了参演国之间重大自然灾害救援响应的良性互动和交流合作。

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