2020“艺术8”法国青年艺术家奖在巴黎宝诗龙之家颁奖

人民网巴黎3月3日电（记者何蒨） 当地时间2月26日，2020“艺术8”法国青年艺术家奖在位于巴黎旺多姆广场的宝诗龙之家隆重颁奖，这里曾是宝诗龙创始人费德列克·宝诗龙的居所。

中国驻法国大使卢沙野、巴黎市参议员卡特琳娜·杜马、宝诗龙全球执行总裁海伦娜·普利-杜克斯纳、前巴黎高等美术学院院长及“艺术8”协会主席亨利-克洛德·顾索、“艺术8”创始人佳玥共同揭晓新一届“艺术8”法国奖的三位获奖艺术家。当晚，前法国驻华大使白林、巴黎罗丹博物馆馆长卡特琳娜舍维罗及卢浮宫学院院长克莱尔·巴尔比甬也出席了此次活动。

此次获得“艺术8”法国奖的三位艺术家是出生于80、90后的年轻艺术家，分别是托马斯·奥里奥尔、马克西姆·比奥及克洛伊·席尔巴诺。

作为非盈利艺术机构，法国哲学家、作家佳玥与中国实业家薛运达于2009年联合创办“艺术8”机构，并自2012年起迁入北京原中法大学旧址。“艺术8”的宗旨，是通过艺术驻地项目帮助和支持中法两国的青年艺术家，同时定期举办艺术展览、文化讲座、音乐会、中法文化论坛等活动，继承和传承中法大学民生、自由、平等、博爱的精神和信仰，力求为东西方文化艺术的交流架起一座桥梁。

“艺术8”法国青年艺术家奖由巴黎高等美术学院前院长、“艺术8”协会主席亨利-克洛德·顾索于2011年发起，这是一个为期三个月的北京驻地交流项目，向法国优秀的青年艺术家开放，每年由专业人士组成的评审会评选出三位艺术家前往北京进行驻地创作，奖项设立至今已接待了二十余位艺术家。

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