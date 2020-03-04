英国中国商会与伦敦金融城联合举办“中英携手，爱心传递”活动

中国驻英国大使刘晓明发表主旨演讲

人民网伦敦3月3日电 由英国中国商会与伦敦金融城联合主办，英中贸易协会、48家集团俱乐部、英国董事学会、英中协会支持的“中英携手，爱心传递”公益活动日前在伦敦金融城市政厅召开。本次活动以“共同战‘疫’，命运与共”为主题，旨在展现中国战“疫”付出的巨大努力，坚定中英携手共同应对的信心，争取早日战胜疫情。来自在英中资企业、伦敦金融城、中英政商界、其他商协会等共300余名嘉宾参加了活动，交流了同心协力、患难与共的深情厚谊。

中国驻英国大使刘晓明发表了题为《凝聚力量 并肩战“疫”》的主旨演讲，他提到，上周习近平主席与约翰逊首相通电话，两国领导人彰显了中英共克时艰、抗击疫情的信心，宣示了共担责任、共促合作的决心。刘大使强调，疫情无国界，大爱无国别。在这个关键时刻，伦敦金融城和中英工商界携手举办活动，与中国坚定站在一起，彰显了对战胜疫情的坚定决心，对中国经济长期向好的坚定信心，以及推进中英关系行稳致远的坚定恒心。展望未来，中英应着眼长远，坚定中英关系“黄金时代”大方向，坚持互利共赢合作导向；抓住新机遇，对接两国经济互补性，不断挖掘务实合作新潜力，推动中英合作实现新飞跃；共同承担大国责任与历史担当，维护多边主义和自由贸易，携手应对全球性挑战，共同推动构建人类命运共同体。相信经过这场疫情的考验，中英互信将更加巩固，中英合作将更加深化，中英友谊将更加深厚，中英关系“黄金时代”将结出更加丰硕的“黄金成果”。

伦敦金融城市长威廉·罗素在主旨演讲中对受到疫情影响地区的人民表示深切慰问，并对中方积极应对疫情的有力行动表示钦佩。他提到，伦敦金融城与中国多个城市缔结友好交流关系，为联合应对国际挑战提供了良好条件。疫情不会动摇中英互信互利的基础，只会更加坚定双方团结合作的信心。英方将继续发扬“雪中送炭”的精神，全力支持中国的合作伙伴。他期待在今年晚些时候访问中国，进一步深化中英合作，并当面致以最诚挚的关切和祝福。

英国政府对华贸易专员彭雅贤在致辞中特别感谢了中国政府为防控疫情作出的举措，尤其是商务部对外资企业提供的支持。他提到，为应对疫情影响，中国各级政府出台支持企业的帮扶政策，对内外资企业同等适用，一视同仁，为英国企业渡过难关提供了有力保障。相信本次危机过后，中国经济将迅速重回增长，中英将建立更加紧密的合作关系。（白天行）

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