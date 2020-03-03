林松添：慷慨捐助和兄弟情谊必将被中国人民珍惜和铭记

人民网约翰内斯堡3月3日电 （记者 万宇）3月1日下午，南非知名旅游企业太阳国际集团在西北省太阳城举行捐款交接仪式，向中国驻南非使馆转交15万兰特善款，支持中国抗击新冠肺炎疫情。中国驻南非大使林松添、太阳城总经理布莱特·霍普出席并致辞。

林松添大使首先代表中国政府和人民积极评价和由衷感谢南非太阳城集团慷慨捐赠的善举，指出此次捐赠的不仅是资金，更是兄弟情谊和团结力量，是对中国政府和人民赢得这场疫情防控阻击战的坚定支持和强大信心。林大使以翔实的数据介绍了中国坚决果断防控疫情取得的积极成效，事实表明新冠肺炎疫情在中国的传播已得到有效控制。坚信在南非等友好国家和国际社会的理解和积极支持下，中国一定能并将很快赢得这场疫情防控阻击战。

林大使说，病毒没有国界。不幸的是，当前中国以外疫情形势发展异常严峻，病毒已快速传播蔓延至50多个国家，中国以外国家每日确诊病例已远远超过中国大陆，正严重威胁全世界人民的生命健康安全，应引起全世界高度重视和警惕。虽然新冠肺炎疫情在中国武汉大规模爆发，但世界卫生组织日前表示病毒来源尚未明确。美国疾控中心日前证实发现美国首例没有赴华访问等接触史、无法确定病源的新冠肺炎患者，伊朗、意大利也出现类似病例。新冠肺炎疫情并非"原产"于中国，更不是"中国制造"。新冠肺炎疫情在世界迅速蔓延再次表明，全球化时代各国休戚与共、命运相连，没有人可以独善其身。国际社会应秉持人类命运共同体理念，团结协作，携手应对这场人与自然的全球之战，共同建设更加健康、美好的世界。

"你们的慷慨捐助和兄弟情谊必将被中国政府和人民珍惜和永远铭记。相信疫情结束后，会有更多中国企业和游客来南投资兴业和旅游，到太阳城来度假，促进合作共赢、共同发展。"林大使说，南非是非洲综合实力首强，发展条件优越，基础设施完善，旅游资源丰富。太阳城是南非知名旅游度假胜地，每年都吸引大量中国游客。尽管南非等非洲国家自身经济并不富有，但以太阳城集团为代表的多家南非企业均纷纷向中国伸出援手，支持中国抗击疫情。患难见真情。

霍普总经理表示，在中国抗击新冠肺炎疫情的困难时刻，太阳城集团与中国政府和人民感同身受，坚定站在一起并在此提供15万兰特捐赠，以体现对中国朋友的深情厚谊和坚定支持。如果说世界上有一个国家能如此迅速、有效控制疫情传播，那只可能是中国。太阳城与中国长期保持密切合作，其发展兴盛离不开中国市场和游客。此次疫情给全球经济和旅游业都带来巨大影响，这再次证明中国对包括旅游业在内的全球市场不可或缺的重要性。太阳城相信并支持中国政府和人民很快战胜疫情，并已做好充分准备，在疫情结束之后欢迎更多中国游客到访。

南非太阳城位于南非西北省，距约翰内斯堡约178公里，是南非乃至非洲知名度最高的旅游度假胜地，也是中国来南游客首选旅游景点之一。

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