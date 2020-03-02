联合国儿童基金会第三批援华物资抵沪

人民网北京3月2日电 （记者李琰）联合国儿童基金会1日在上海向中国政府移交最新一批援助医疗物资。这批物资重量超过12吨，将用于支持中国抗击新冠肺炎疫情。

这批物资包括口罩、防护服、护目镜、医用手套、体温计、样本采集包和洗手液等，总体积约为100立方米，由联合国儿童基金会从德国采购，用于帮助填补防控疫情所需的基本物资缺口。这批物资将被转运至疫情最为严重的武汉市及湖北省内其他地区。

联合国儿童基金会捐赠的首批物资于1月30日运抵武汉，第二批几天后也运抵北京。包括此次第三批物资在内，联合国儿童基金会已捐赠物资总价值近100万美元，总重超过30吨。

“目前在中国，尚有数万病人正在接受2019冠状病毒感染治疗，医护人员仍需物资支援。联合国儿童基金会希望通过捐赠最急需的个人防护用品和医疗设备，帮助减小物资缺口，支援疫情防控工作。在抗击疫情的道路上，我们将始终与中国携手并肩。”联合国儿童基金会驻华代表芮心月（Cynthia McCaffrey）在上海浦东国际机场向中国政府移交物资时表示。

除提供应急物资外，联合国儿童基金会还携手世界卫生组织、国家卫生健康委员会及其他合作伙伴，加强公众健康信息的普及、澄清错误信息，从而使儿童、孕产妇、青少年及其家人进一步了解针对新冠肺炎疫情的预防措施。

联合国儿童基金会与中国疾病预防控制中心合作，为全国各地的医疗卫生工作者开发了疫情防控线上培训课程，还针对孕产妇和儿童健康防护编写了一套常见问题解答，制作了多媒体健康科普材料，通过社交媒体向大众宣传。

根据防控工作需要，各级学校推迟了开学时间。联合国儿童基金会与共青团中央维护青少年权益部开展合作，为疫情防控期间留在家中的广大青少年提供心理健康和社会心理支持。

“联合国儿童基金会正与中国政府和其他联合国机构紧密合作，向公众普及在疫情期间保障自身健康与安全的信息。”芮心月说：“通过与家长、儿童、卫生及相关领域工作者携手，我们致力于促进健康行为的改变，强化中国社区的公共卫生应对能力。”

除了满足儿童和妇女的紧急需求外，联合国儿童基金会还着眼于此次疫情可能对她们带来的更广泛的影响，重点关注如何保障受疫情影响的家庭继续获得安全的基本卫生服务、教育、儿童保护等社会服务，并能获得所需的社会心理支持，防止污名及歧视现象。

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