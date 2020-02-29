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RSA2020大会在旧金山举行

CSA云安全联盟宣布继续在北京网络安全大会举行全球峰会

2020年02月29日09:11  来源：人民网-国际频道
 
中国企业奇安信展台
中国企业奇安信展台

人民网旧金山2月28日电（记者 邓圩）当地时间2月28日，全球网络信息安全行业最受关注的年度盛会，为期4天的RSA 2020大会在美国旧金山闭幕。今年的RSA主题为“人是安全要素”——关注信息安全社区中人的价值。被称为“全球网络安全风向标”的创新沙盒（Innovation Sandbo）比赛在大会期间决出胜负，10家初创公司提名入选，总部位于硅谷的Securiti.ai一举夺魁。

除了一年一度的创新沙盒，作为今年仅有的7家中国参展商之一，中国规模最大的网络安全公司、奥运史上首家安全赞助商奇安信，成为RSAC2020大会的一大关注点。RSAC 2020大会开展首日，奇安信与国际云计算业界权威组织CSA云安全联盟签署合作协议，携手宣布：今年的CSA全球云安全联盟峰会将承诺继续在北京网络安全大会期间同场举行。

值得一提的是，签约现场，CSA首席执行官Jim Reavis向正在抗击疫情的中国致以敬意。他表示，出于对中国抗击疫情取得显著成效的肯定，CSA云安全联盟坚定表明了这一决定。他说，“希望今后继续推动在网络安全方面的合作与培训，维护网络安全是我们共同的责任。期待再次回到北京，在BCS上与大家交流。”

今年的RSA大会主题“人是安全要素”成为与会共识。奇安信带来的产品在此方面表现不俗。以“内生安全”为理念，奇安信将威胁情报、天眼等安全产品及场景解决方案带到大会。奇安信集团市场总监王培告诉记者，天眼系统可基于网络流量和终端日志，运用威胁情报、实时检测引擎、文件虚拟执行、机器学习等技术，精准发现网络中的入侵行为，并结合威胁情报和攻击链分析进行快速响应处置。托管检测和响应安全服务基于云、管、端三位一体，是针对网络威胁发现、分析、响应、处置、溯源、取证等的一体化解决方案，帮助用户快速感知和应对复杂网络威胁环境。

在现场，记者看到，来自以色列的公司Vulcan Cyber带来的解决方案是针对漏洞管理，提供了一个用于自动化管理和修复过程的平台，Vulcan表示可以最大程度减少漏洞对企业安全的影响。另一家LNKY公司表示，邮件安全是INKY公司试图解决的问题。公司旗舰产品INKY Phish Fence是一个基于云计算的电子邮件安全平台，据介绍，这个平台能够像人一样理解电子邮件，分析其中的欺诈、钓鱼等恶意行为，以防止企业被恶意邮件攻击。

大会期间，《网络防卫杂志》（Cyber Defense Magazine）颁发的年度奖项也引人注目。CDM每年从全球约3000家信息安全企业中遴选出约500家候选企业，由知名信息安全专家担任评委，经过数月测试评审，最终确定各类奖项。今年RSA大会期间，中国公司奇安信集团获得两项大奖：天眼新一代威胁感知系统荣获“Next Gen”大奖，安全服务荣获“Most Innovative”大奖。获得CDM奖项的还包括微软公司、迈克菲公司等信息安全相关企业。

据了解，2020年RSA大会共有23个国家参展，美国、日本、以色列、德国、加拿大、英国参展机构数量超过10家。受疫情影响，参展的中国企业从去年的36家减少到了7家。

来自硅谷圣何塞的网络安全企业BSI公司告诉记者，由于疫情原因，他们的中国合作伙伴未能到场，疫情对公司与中国公司的合作发生了不小影响。展会现场，参会各大公司展台的小礼品中，便携式免洗消毒洗手液占了很大一部分，也成为2020RSA大会一大特色。

据悉，RSA大会于1991年由RSA公司（现为EMC公司信息安全事业部）发起，一年一度分别在美国、欧洲和日本举办，是网络安全行业最有影响力的年度盛会，是安全行业趋势的风向标。

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(责编：崔越、杨牧)
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