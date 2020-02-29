人民网马德里2月28日电（记者 姜波）里斯本消息：中国驻葡萄牙使馆28日与里斯本市政府联合举办以“要健康，不要歧视”为主题的支持中国抗击新冠肺炎疫情、慰问中国旅葡侨胞活动，走访里斯本市马丁姆尼什区中国侨胞经营的店铺和餐馆，看望慰问中国侨胞，现场发布“要健康，不要歧视”双语宣传册，中国驻葡大使蔡润、里斯本市副市长格里洛、葡卫生总局局长弗雷塔斯、葡国家卫生系统负责人马丁斯等出席活动。

蔡润在接受现场采访和出席媒体吹风会时强调，新冠肺炎疫情发生后，中方本着对人民生命安全和身体健康高度负责的态度，将疫情防控作为当前最重要的工作，采取了最全面、最严格的防控举措。全国人民团结一心，迅速建立覆盖全国的联防联控机制。目前疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效。在毫不放松抓紧抓实抓细防控工作的同时，中方也正在统筹推进疫情防控和经济社会发展。中方有中国特色社会主义制度优势，有强大的动员能力，有应对公共卫生事件的丰富经验，完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战，完全能够实现既定的经济社会发展目标任务，保持中国经济长期稳定发展。

蔡大使表示，疫情发生后，中方本着公开、透明、负责任的态度，及时向葡方通报疫情及防控措施，协助有关葡萄牙公民从湖北武汉顺利撤离返葡，要求在葡和来葡中国公民积极配合葡方有关防控举措，倡议近期从中国返葡侨胞进行14天的居家隔离观察。葡总统、葡政府、民众和社会各界也第一时间向中方和中国人民表示慰问和支持，通过各种方式为武汉加油、为中国加油，反对任何针对特定国家和人群的歧视性言行。中方赞赏并感谢葡方对中国抗击新冠肺炎疫情的坚定支持和对在葡中国侨胞的关心、鼓励和支持，愿同葡方深化信任与合作，共同抗击疫情，共同维护好两国和世界人民的生命安全和身体健康。

里斯本副市长格里洛表示，里斯本市政府和中国驻葡使馆共同发起的这项倡议活动旨在向大家全面介绍新冠肺炎信息，抵制由新冠肺炎产生的任何排外主义或其他形式的歧视行为。中国在葡和里斯本侨团是值得尊敬和信赖的群体，是里斯本城市的一部分，为里斯本经济社会发展和文化多元化做出重要贡献。里斯本市政府刚刚一致通过“与中国侨民在一起”倡议，表达对旅葡中国侨胞的全力支持。

葡卫生总局局长弗雷塔斯表示，中国侨民从中国返葡后自发居家观察，并建立帮扶机制，是高度自觉和高尚的行为，体现了他们的公民意识，应该向他们表示敬意和感谢。中方采取了最为严格、有效的防控措施，很多已远超世卫组织的要求。近期来葡的中国侨胞仍坚持居家观察，是对自己负责，也是对葡社会安定负责，远超出葡卫生医疗机构的要求或建议，他们的这种行为是其他群体学习的榜样。

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