布什美中关系基金会发起 “美中冠状病毒行动网”

中国驻旧金山总领事王东华发表致辞

人民网旧金山2月27日电（邓圩、廖丹）当地时间2月27日上午，乔治·H·W·布什美中关系基金会在旧金山发起“美中冠状病毒行动网（US-CHINA CAN）”（以下简称“行动网”），目的是利用其广泛的影响力，联合全球个体志愿者、支持全球协作努力，共同防止新型冠状病毒传播。已故41届美国总统布什的第三个儿子尼尔·布什在现场表示十分感谢中国为防控疫情做出的努力，他用“不可思议”来形容中国在抗击新冠肺炎作出的牺牲和贡献。

同天，美国侨领方李邦琴以联合创始人，董事会副主席和该基金会首任主席的身份加入该基金会。发起“美中冠状病毒行动网”也是方李邦琴加入布什总统美中关系基金会之后的首次行动。她表示，在新型冠状病毒肺炎暴发的特殊时期，中美民间交往交流显得尤为重要，基金会未来的使命还会以“行动网”为主题，帮助武汉应对疫情，减少病毒在中国和全球的传播，连接私营企业和非营利组织及全球个人志愿者支持全球协作，用具体行动来减少新型冠状病毒肺炎的传播。

方李邦琴回顾近段时间美国华侨华人为了支持中国战胜疫情捐款捐物，日以继夜的努力。她告诉大家：“我的家乡就在湖北武汉，看到武汉暴发新冠肺炎，心里非常痛心。很多爱心人士没有去过武汉，之前不知道武汉，却尽全力在支持和帮助武汉，非常感谢大家！”“风雨同舟”，方李帮琴用中国的一句古话来形容自己对未来和乔治布什基金会的关系，承诺将以保护和发展已故总统布什的遗愿，致力于建立友好中美关系。

中国驻旧金山总领事王东华表示，乔治·H·W·布什美中关系基金会是中美关系最强有力的支持者，也是最积极的倡导者之一，相信方李邦琴和基金会的联合，不仅为基金会提供新的动力，也会在未来做中美两国关系做更多的工作和贡献。

王东华向与会听众介绍，自从新冠肺炎疫情暴发，中国政府动用了所有的资源，并采取了最全面、最重要的措施来预防和控制病毒的传播。正如大家现在所知，中国采取的措施远远超出了国际规则的规定，这在世界上是前所未有的，如今感染的数量（包括确诊和疑似病例）在中国正在减少，中国有信心也有能力战胜疫情。王东华表示，中美两国过去40年的外交关系历史也提醒人们，中美两国合则两益、斗则两伤，中国和美国是世界上最大的发展中国家和最大的发达国家之一，我们必须努力寻找到一种彼此和平共处的方式。

尼尔·布什在会上多次激动地回忆起老布什总统在中国期间访问期间的所见、所闻，以及他们一家对中国的深厚感情。谈到中国发生的新型冠状病毒肺炎疫情，尼尔·布什说到：“看到中国为防止新冠肺炎在世界的扩散，在经济上所付出的代价，很难想象美国会像中国一样做出同样的选择。”同时，尼尔·布什也表示，希望大家看到一个现实，即中国既不会对美国的经济存在威胁，也不会对美国的生存威胁，更不会对美国国家安全存在威胁。

当天，美国翰林文教基金会、侨路基金会及美国湖南联谊会搭建的硅谷爱心驰援疫区平台被“美中冠状病毒行动网”首选为合作伙伴之一。

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