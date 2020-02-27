蒙古国发起“永久的邻居·暖心支援”人道之旅行动

人民网乌兰巴托2月27日电（记者 霍文）日前，蒙古国自然环境与旅游部、外交部、财政部联合启动“永久的邻居·暖心支援”人道之旅行动，支持中国抗击新冠肺炎疫情。蒙古国外交部长朝格特巴特尔、自然环境与旅游部长策仁巴特、财政部副部长布拉根图雅等政府官员亲自出席新闻发布会，呼吁蒙古国政府机关、非政府组织和民众为中国抗击新冠肺炎疫情捐款，所筹善款转交中国驻蒙古国大使馆。

患难见真情。新冠肺炎疫情发生以来，蒙古国对中国人民抗击疫情展现出了极大善意，提供了力所能及的支持。蒙古国政府第一时间宣布向中方提供20万美元捐助，乌兰巴托市政府提供5万美元捐助。蒙古国政府、各行业协会、朝野政党、智库团体以及教育界、文化界、企业界、留华学生等纷纷通过致信、拍视频、捐款捐物等形式为武汉加油，为中国加油。很多单位工作人员自愿捐出一天工资，用实际行动支持中国抗击疫情。

蒙古国中小学生捐出自己积攒的零花钱支持中国抗击疫情的感人事例不胜枚举。在北京生活的蒙古国10岁小学生蜜雪拿出999元人民币积蓄，支持中国抗击疫情行动。在她看来，“在困难面前，我们之间没有国界，需要共同面对。”乌兰巴托贺希格中文学校8年级学生阿努金捐款20万图格里克（约合500余元人民币），她还用中文写了一张卡片：“无论风雨，不惧困难，武汉一定胜利。”表明她对中国战胜疫情充满信心。

就在两周前，蒙古国留华毕业生总会会长阿图尔将3000多名蒙古国在华留学生和毕业生捐赠的2200万图格里克（约合人民币5.5万元）善款交给了中国驻蒙古国大使柴文睿。阿图尔说，我们这些在中国深造过的留学生，同中国人民结下了深厚友谊。中国发生新冠肺炎疫情以来，始终牵动着我们留学生的心。虽然捐款数额不大，但代表了我们对中国人民的心意。

蒙古国武汉留学生校友会专门为声援中国武汉战“疫”制作了《加油武汉》公益片。“武汉，你是一座勇敢的城市，我们相信你一定能够战胜病毒，早日康复。武汉你是一座勇敢的城市，我们相信你一定能够战胜困难，充满活力。” 在中国当下最流行的《加油武汉》歌曲背景下，曾在华中农业大学、华中财经政法大学学习的蒙古国留学生青朱拉、乌日勒玛和苏格尔在片中的真情告白，令人感动。

曾在华中科技大学留学的蒙古国财政部副部长布勒根图雅在新闻发布会表示，中国是蒙古国的最大贸易伙伴。近十年来，中国向蒙古国提供了大量优惠贷款和无偿援助，实施一系列大型基础设施建设项目，蒙古国老百姓获得了实实在在的好处。我呼吁蒙古国民众和企业，在中国面临困难的时期，同中方合作，积极提供支持和帮助。

聚沙成塔，集腋成裘。据不完全统计，截至目前蒙古国社会各界募集的善款已达500万元人民币，还捐赠了国内紧缺的口罩、防护服等医疗物资。这对一个拥有330万人口并不富裕的发展中国家而言，不是一个小数目，充分体现了蒙古国人民对中国人民的友好情谊。

“我们看到中国政府和人民众志成城抗击疫情，蒙古国人民感同身受。蒙古有句谚语：‘邻里心灵相通，命运与共’。我们始终与中国人民在一起。我们人民为武汉加油，为中国加油。”蒙中友好协会主席、前驻华大使巴特苏赫在声援中国战“疫”视频中道出了所有蒙古国人民的心声。

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