崔天凯大使接受美国犹太人组织面交公开信

人民网华盛顿2月27日电（记者 张梦旭）2月26日，崔天凯大使应约会见美国犹太人公共事务委员会（JCPA）主席大卫·伯恩斯坦（David Bernstein）等美国犹太人组织主要负责人。伯一行转交了JCPA联合犹太人社团协会（JCRC）、美国犹太人委员会（AJC）等87个美国犹太人组织共同发表的公开信，声援受新型冠状病毒肺炎疫情影响的中国人民和华裔美国人，针对当前世界各地排华情绪上升表达忧虑，反对种族歧视和辱华言论。

崔大使首先感谢JCPA等美国犹太人组织对中国人民抗击疫情的坚定支持和亲切慰问，指出中华民族和犹太民族历史上彼此声援支持，都曾历经困苦磨难，却从未屈服，也不曾被压垮过。多难兴邦，中华民族每一次都能在磨难中成长，发展得更好。犹太人则为世界科学、技术等的发展和人类福祉作出了卓越贡献。中国人民欣赏和尊重犹太人的勤劳、智慧，欢迎疫情结束之后在美犹太人组织更多访华，进一步增进两个民族间的相互了解。

崔大使并介绍新冠肺炎疫情防控情况，表示在习近平主席坚强领导下，中国全国动员、全力以赴开展疫情防控工作。目前，形势积极向好的态势正在拓展，但中方绝不会松劲，而将加倍努力战胜疫情，并积极复产复工，早日恢复经济社会正常秩序。同时，一段时间以来中美间人员往来受到疫情影响几近中断，希望随着形势好转，双方人文交流合作能及早恢复正常，因为民间友好、交往与合作是中美关系的根本所在。

崔大使表示，此次疫情再次表明人类社会面对的共同挑战在增多，也凸显了世界各国共建人类命运共同体、合作应对挑战的重要性。面对疫情，我们需要团结一心、彼此关爱、通力合作，决不允许任何形式的歧视。

伯恩斯坦表示，当前中国正遭受新冠肺炎疫情的磨难，我们感同身受。此次写公开信就是要表达我们和中国人民、华裔美国人团结在一起。在我记忆里，这是美国犹太教正统教派、保守教派、改革教派、重建教派首次联名写信，充分显示了犹太民族和在美犹太人对中国人民和华裔美国人的支持。我们永远铭记二战期间中国为保护犹太民族而付出的巨大努力。中犹两个民族价值观相近、彼此了解、守望相助。如今在中国人民有难的时刻，美国社会上出现的一些种族歧视言行令人痛心。我们每个人都有责任“欢迎外来者”，疫情面前更要坚决反对种族歧视和排外倾向。无论针对哪个种族的歧视，都是对全人类的挑战，都不能接受。只要我们彼此扶持帮助，就一定能渡过难关。

崔大使还接受了媒体采访，表示疫情再次证明了各国尤其是中美应在全球公共卫生等领域开展合作。要摒弃种族歧视和意识形态偏见，维护全人类共同利益。这也证明中方提出的构建人类命运共同体主张非常正确，符合时代需要。我们不要被美方一些人的恶言恶语引向错误方向，而要更多看到广大美国人民是善良的，愿同中国人民发展友好关系、合作应对全球性挑战，这才是美国人民的大多数和真正的民意。我们感谢美国人民和社会各界在抗击疫情过程中对中方的理解、同情和支持。两国民心所向是友好、合作、共赢，鼓吹“脱钩”、“新冷战”的人违反了人民意愿，必定会失败。

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