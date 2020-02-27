加纳副总统发起万人签名声援中国抗击疫情获广泛参与

人民网阿克拉2月27日电（姜宣、周玥晗） 25日，位于西非加纳的港城特马，雨后初霁、万人空巷，在深能安所固电厂出资修建的中加友谊路落成之际，人们汇聚在友谊路旁，参加由加纳副总统巴武米亚发起的万人签名活动，共同为中国抗击新冠肺炎疫情加油鼓劲。

活动上，巴武米亚发表了讲话，高度评价中国抗击疫情成果。他说，中国防疫举措科学、透明，有效防止了疫情大范围扩散，值得世界称颂。中国抗击疫情成不仅为自己，更为全世界。当年，中国帮助我们抗击埃博拉，今天我们有责任帮助中国抗击新冠病毒。巴武米亚用中文高声呼喊，“中国加油、武汉加油”。

随后，王世廷详细介绍了中国抗击疫情情况，并指出，加纳在华公民零感染，在华留学生有保障。“患难见真情、‘战’疫显担当”，在国际社会的大力支持下，中国必定能尽快战胜疫情。

巴武米亚还带领道路部副部长、当地传统领袖等先后为中国祈福，祝愿中国尽快战胜疫情，祝福加中两国人民平安健康。一旁，深能安所固电厂当地员工与加纳大学孔子学院学生高举横幅，手牵着手齐声歌唱，“中国祝福你，不用千言和万语”。

会场一侧，矗立着的万众签名条幅长70米，条幅上画有中加两国国旗和领导人照片，以及用中英文书写的“加纳与中国在一起”、“中国加油、武汉加油”。巴武米亚与王世廷率先在条幅上签名，随后加纳全国酋长院主席、大阿克拉省省长、能源部副部长、道路部副部长、当地酋长和民众随后也争相签名留言，真情越写越多、越写越长。条幅将在未来一周内开放，待集齐一万个签名后即送往中国。

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