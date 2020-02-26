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驻尼日利亚使馆举办在华留学生家长见面会

2020年02月26日09:17  来源：人民网-国际频道
 
驻尼日利亚大使周平剑（姜宣 摄）
驻尼日利亚大使周平剑（姜宣 摄）

人民网阿布贾2月25日电（记者 姜宣） 25日，尼日利亚在华留学生家长见面会在我驻尼使馆举行，驻尼日利亚大使周平剑，尼外交部亚太司司长爱莎·德娃、卫生部港口卫生局局长莫莱尼克·艾力克斯-奥科，中国同学会主席穆罕默德·苏莱曼、学生家长及媒体人士共约40余人参加。

周平剑通报了当前中国疫情现状及中国在疫情控制方面工作。并表示，在习近平主席坚强领导下，14亿中国人全力以赴抗击疫情，中国政府采取的全面的、严苛的、彻底的措施，许多已远远越出了世界卫生组织及国际上卫生有关规定的要求。目前，疫情总体上得到了控制，而且成果在不断扩大，我们不仅有信心、有能力、有决心取得针对疫情的胜利，而且还能够实现经济、社会发展的目标。

周平剑说，患难见真情。近来，我们收到尼日利亚兄弟姐妹的关心与支持。疫情只是暂时的，但是友情与合作是永恒的，中国将永远记得并感谢大家在抗击疫情中给予我们的同情与支持。我们将以保证在华外国公民福祉作为优先考虑，照顾留学生像照顾自己的孩子一样，为他们提供生活所需。

爱莎表示，中国不仅为世界经济发展做出了很大贡献，在疫情控制方面也付出了极大努力，尼日利亚将与中国一起面对挑战。尼日利亚是在中国留学生人数最多的国家，但是至今没有一人被感染。尼日利亚将继续与在华各使领馆等机构密切合作，尽全力帮助每一个需要帮助的人。

莫莱尼克表示，看到新感染病例不断下降，我们感到非常高兴，感谢中国政府在尽他们最大的努力保护中国人民及世界人民，希望疫情尽快过去。

苏莱曼代表中国同学会，阅读了写给在华留学生的一封信，并向在武汉及周边的尼日利亚留学生捐款60万奈拉。他说，中国同学会会员都曾在中国待过，对中国非常了解，中国采取强有力措施保护外国公民，为他们提供各种帮助，我们完全相信中国政府能够很快战胜疫情。

随后，留学生家长踊跃发言，大家一致对中国疫情防控工作表示尊重与感谢。同时，周平剑回答了家长们的关切，一个个好消息一次次被掌声打断。

律师家长约翰·卡迪里说，通过我的孩子了解到，疫情暴发期间中国政府所做的努力有很多值得称赞。比如在武汉，即使是疫情中心，但是物品并不稀缺，人们可以轻松从网上购得，然后送到家里。

来自新闻文化部的留学生家长奇卡·奥苏基一再强调称，疫情是可以控制的，请大家不要恐慌。对此，他还专门撰文“加油中国，你一定能战胜新冠疫情”，以支持中国抗击疫情。

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(责编：崔越、徐祥丽)
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