墨西哥众议院声援中国抗击疫情

墨西哥众议院墨中议会友好小组举办声援中国抗击疫情活动

人民网墨西哥城2月25日电 （记者 刘旭霞） “我对中国各级政府应对疫情表现出的高效和努力表示高度认可，向中国人民表示坚定支持。”墨西哥众议长罗哈斯在声援中国抗击新冠肺炎疫情时表示。

罗哈斯强调，全人类居住在一个高度联系和全球化世界，关照武汉和中国的健康，就是关照居住在这个星球上所有人的健康。中国采取封城措施防止病毒传播，对病患采取暖心的救治措施，并且对墨西哥公民及所有外国游客和居民提供撤回原籍的便利，值得高度认可和赞扬。

墨西哥众议院副议长阿达梅也表示，中国采取控制疫情的积极措施不仅拯救了中国，更使整个世界避免遭受病毒的严重威胁，墨西哥人民将与你们手牵手、心连心、肩并肩，早日获取抗击疫情的胜利。

不久前，墨西哥众议院墨中议会友好小组举办声援中国抗击新冠肺炎疫情活动，墨西哥各党派众议员充分肯定中国政府在应对新冠肺炎疫情所表现出的负责任态度，表示墨西哥将和中国紧密团结，共同取得抗击疫情的胜利，并对中国经济增长前景保持乐观。

墨中议会友好小组主席阿尔贝托·比利亚主席表示，中国在艰难时刻需要所有人的团结和支持，墨中两国情同手足，墨西哥将在中国抗击新冠肺炎疫情中给予大力支持。中国经济一直为世界各国经济发挥榜样力量，相信中国一定会在世界共同支持下取得当前抗击疫情的胜利，中国经济也必将继续向前发展。

“中国政府采取了负责任的及时行动来应对国际关注的突发公共卫生事件，非常钦佩中国政府面对疫情表现出的从容而坚定的决心。”墨中议员友好小组副主席弗瑞娜·阿祖阿拉表示，墨西哥人民将和中国人民团结在共同取得抗击疫情成功。

“中国使用先进技术在短时间内建造两座医院，反映了中国人民为遏制疫情以避免向其他国家传播所作的巨大努力，相信中国人民将一如既往、勇往直前，取得最后胜利！”众议员赫苏斯·普尔表示。

众议员维罗尼卡·华雷斯说，凭借中国人民的毅力，一定能取得抗疫胜利。众议员玛格丽塔·加西亚表示，墨西哥总统洛佩斯和所有立法者都愿竭尽全力向中国伸出援助之手。

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