中建埃及新首都CBD项目举办防控新冠肺炎疫情媒体公开日

人民网开罗2月24日电（记者曲翔宇）当地时间2月23日，中建埃及分公司在埃及新首都CBD项目现场，就项目建设与防控新冠肺炎疫情等举办媒体公开日，来自埃及尼罗河国家电视台、《金字塔报》、《今日消息报》和驻埃《人民日报》、凤凰卫视等媒体的12名记者参与。

中建埃及分公司副总经理李新学首先对中埃主流媒体的到访表示欢迎和感谢，同时感谢与中方员工一起坚守CBD项目一线日夜奋战的埃及合作伙伴和现场属地员工。他接着说，本次发布会前，我们看到了埃及航空复飞中国的决定，这是埃及人民在中国人民抗疫阻击战最关键时刻所提供的真诚理解和帮助。埃航也是中建员工赴埃搭乘最多的航班，为此深受鼓舞和感动，一定严格落实“两个十四天”隔离措施，抓紧抓实抓细各项防控工作，以优质高速建设新首都CBD项目的实际行动回报各方关爱。

结合会上播放的中建埃及企业形象片和介绍CBD项目现场情况的视频片，李新学全面介绍中建埃及新首都CBD项目的总体推进情况以及“一手抓防疫、一手抓生产”的做法和成效。他指出，确保海外员工的身心健康、实现万众瞩目的新首都CBD项目正常运转，就是对国家抗击疫情的最大贡献。如果说以“火神山”和“雷神山”为代表的中国国内防疫设施的快速建设是中国建筑在疫情防控战役中的初战告捷，那么阻止疫情向中国境外扩散，就是更大的担当和更艰巨的任务。

李新学表示，尽管新冠病毒疫情难免会带来一定的负面影响，但我们有信心有决心与埃及同仁一道齐心合力，保障CBD项目整体安全和健康运转，把CBD项目建设成为埃及、北非中东乃至全世界最美丽的都市天际线。

会上，NUCA业主代表哈立德·伊提曼为中国加油，他祈盼接下来的日子转危为安，化危为机，相信在中埃双方共同努力下，一定能早日完成项目建设任务。项目监理代表艾哈迈德·班纳表达了对中国抗疫的同情和遇难患者的哀悼，表达了与中建埃及一起团结奋战、共克时艰的坚定信心。中建CBD职工诊所负责人陈玉明医生从医学角度解读了新冠肺炎疫情的传播规律和防控要点。

在问答环节，与会的媒体记者针对病毒传播途径、中国政府防控措施、CBD项目处置做法等关心的问题进行了提问。会前，媒体记者在CBD项目负责人陪同下参观了中建埃及新首都CBD现场，采访见证中建埃及发起的“奉献爱心，共克时艰：让我们用埃镑汇集抗疫力量”的大型募捐活动。

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