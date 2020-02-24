南加州中国留学生为武汉加油，为祖国加油

人民网洛杉矶2月23日电（记者王如君）美国南加利福尼亚州大学（USC）的中国学生学者联谊会（CSSA）2月22日晚在校园内的Bovard大礼堂内举办主题为“20望春回”的春节联欢晚会。全部由留学生自编、自导、自演的精彩节目中，多次提及“武汉加油”，关注新冠肺炎疫情，展现留学生们强烈的家国情怀。

南加州大学中国学生学者联谊会（USC-CSSA）主席、来自北京的大学四年级留学生贾海航在晚会致辞中表示：“我们的春晚从去年十月份就已经开始筹办，联谊会经过长时间考虑与商讨后，最终决定要在保证所有观众和演职人员安全的前提下，延期举办本次晚会。希望尊重所有演员和工作人员努力的成果，为他们提供最好的表演舞台，也希望为同学们在这个紧张的时间段提供一个可以放松的机会。”

据贾海航介绍：当疫情刚刚在国內开始爆发的时候， USC-CSSA便组织起了集体捐款，也得到了学校很多社团、同学、校友和社会各界的大力支持和捐赠。在短短的2个小时的捐赠窗口内，总共募集到超过1.6万美元的善款。“我们已经用其中的一部分购置了一线医院急缺的呼吸机和血氧仪，目前还剩下一部分资金，我们还在努力寻找最符合标准的物资，我们也在此承诺，一定会及时的向大家汇报进展，保证将同学们的爱心送到医务人员的手中。”

贾海航说： “过去一个月，我真的是被无数的人和事所感动，有素未相识的同学在得知我们的募捐活动后第一时间就自愿报名到仓库做志愿者；有同学帮我们出谋划策，亲自拨打一个个医疗物资供应商的电话寻找国内最急缺的物资；还有远在大洋彼岸的家长，在捐款时不愿留下姓名，只留下一句话：加油留学生，你们是好样的！有一句话说的好，守望相助，共克时艰。我相信正是因为有无数个像大家这样在祖国危急时刻敢于奉献而岀却不求回报的人，我们的国家一定能打赢这场病毒攻坚战。在这里我也想向大家提议，待冠状病毒消灭之日，我们大家一起相约武汉，赏樱花，登黄鹤楼，再吃上一碗热腾腾的热干面！”

在南加州留学生圈内具有高知名度的、由留学生组成的“软糖乐队”在演唱中呼吁大家一起为“武汉加油”，向在抗击疫情一线的医护人员致敬，同学们同步亮起手机的灯光附和，场面极为感人。王元捷同学在魔术表演中的一个环节、特别用纸牌变出“武汉”，向武汉和国内同胞致意。获得同学们的热烈掌声。

晚会的总导演袁恺泽、执行导演吴思雨以及工作团队为同学们呈现了一场包括“黎明旅店”和“软糖”演唱乐队、大鼓、Spade A舞团的街舞、Eastern Chamber的民族音乐《无问西东》、王元捷同学的魔术、知名留学生时尚网红“大诚”的脱口秀、五号门戏剧社的小品《南加奥斯卡》、陈若芸等同学的古典歌舞《莲与鱼》等精彩纷呈的演出。

来自全美中华青年联合会、美西南学联，以及加州大学尔湾分校、佩普代因大学、圣塔莫尼卡大学的留学生联谊会（CSSA）的代表参加了当天的晚会。

(责编：崔越、徐祥丽)