驻加纳大使：中加两国保持密切沟通协作，共同妥善应对疫情挑战

人民网阿克拉2月21日电（姜宣、侯瑞） 20日，驻加纳大使王世廷再次就中国抗击新冠肺炎疫情举行专题记者会，介绍中国抗击疫情最新情况，全面回应加纳社会各界关切。此系自疫情爆发以来，驻加纳大使馆根据疫情形势变化举行的第三场专题记者会。加纳国家电视台、加纳通讯社、加纳广播公司、欢乐电视台、联合电视台、阿丁卡电视台、ABTV电视台及加纳主流报纸《时报》等媒体记者出席。

王世廷首先运用大量详实数据，通过纵向梳理新冠肺炎疫情发展趋势和横向比较近年来全球爆发的病毒疫情危害程度，全面介绍中国防控疫情工作取得的最新进展和积极成效，并表示，凭借中国的制度优势以及有益经验，凭借新中国70多年积累的强大科技物质基础，中国完全有信心、有能力、有决心打赢抗击疫情阻击战。

随后，王世廷与记者互动交流，回答了中方对在武汉加纳留学生有哪些具体保障措施、如何看待国际上一些有关中方应对不力的批评、疫情对中国经济和世界经济产生哪些影响、新冠肺炎疫情和埃博拉疫情有何异同等问题。

王世廷指出，疫情发生以来，中国始终认真履行国际义务，及时解决在华加纳公民的合理关切，本着负责任态度保障他们的安全。同时，中加两国保持密切沟通协作，共同妥善应对疫情挑战。目前，在华加纳公民无一人感染，加纳也没有发生一例确诊病例。

王世廷强调，中国政府像关心本国公民一样，关心在华外国公民的安全与健康，保障他们的生活与工作条件。中方为包括加纳留学生在内的外国留学生持续提供充足的生活必需品，设立24小时英语咨询热线，出台专门防疫措施，确保留学生的身心健康。目前，在武汉的加纳留学生是安全的。

王世廷指出，疫情确实给中国经济带来一些阶段性、暂时性的挑战，但中国经济大势长期向好的基本面没有也不会改变，我们完全有能力将疫情对中国经济的影响降到最低。中国抗击疫情，不仅是保护自己，也是在保护世界。希望包括加纳在内的国际社会，继续与中国加强合作，携手应对疫情，维护共同利益。

记者会现场播放了加纳在华留学生史蒂文专门为中国抗疫创作的歌曲视频《Together we defeat CORONA》。歌曲节奏轻松欢快，歌词温暖鼓舞人心，表达了在华加纳留学生对中国的热爱与支持，以及对中国必定战胜疫情的信心。现场记者纷纷表示深受鼓舞，感谢中国对在华加纳公民及留学生的大力帮助，祝福中国早日战胜疫情。

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