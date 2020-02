首本英文疫情防控心理健康指导读物正式出版

人民网北京2月22日电 (记者 李琰) 新冠肺炎疫情暴发以来,如何做好自我防护是防控工作的重要环节。为了给众多在华外国留学生及外国人士提供准确、规范的防护安全指导,提高共同抗疫的信心和决心, 陕西省翻译协会会长、西北大学外国语学院院长胡宗锋教授、英语系主任苏蕊博士和房亚老师响应国家号召,与陕西师范大学出版总社合作,翻译了该社最新出版的《新型冠状病毒感染的肺炎疫情下心理健康指导手册》(A Guidance Manual On Mental Health During the NCP Outbreak)。该书英文版2月22日正式出版。

这是国内目前正式出版的第一本英文版关于疫情防控心理健康指导读物。由美国华盛顿特区众议院前立法会主任、美国全球志愿者组织中国区负责人吉姆·斯威德尔斯基(Jim Swiderski)审校完成。全书图文并茂,通俗易懂,帮助和引导大众消除不稳定情绪,从身体和心理两个层面关注自己,以良好乐观的心理状态积极应对疫情。

陕西师范大学出版总社响应中央和陕西省委省政府号召,快速行动,公益出版了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情下心理健康指导手册》,成为疫情防控心理健康疏导第一书。该书中文版由陕西师范大学校长、中国心理学会原理事长游旭群教授担任编委会主任。该书一经推出,收到广泛关注和肯定,网络版、电子书、有声书供读者免费阅读收听,纸质图书也将全部免费赠送,特别是向奋战在武汉及湖北抗疫一线的工作人员赠送图书。

(责编:燕勐、杨牧)