印尼民众举办烛光集会为中国祈福

人民网雅加达2月22日电（记者 徐伟）2月21日晚，数百名印度尼西亚民众聚集在首都雅加达北部举办烛光集会为武汉和中国祈福。与会民众表示，期待中国早日战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

此次活动以“武汉加油”为主题，印尼民众在活动期间参与了现场募捐，还表演了一些耳熟能详的印尼和中国歌曲。最令人为之动容的环节是，印尼民众手捧蜡烛并在温暖的歌声中向武汉和中国送去祝福。活动发起者之一、印华青年会总会负责人黄富灏介绍说，此次活动募集的善款将全部用来购买捐赠给武汉人民的口罩之用。

当晚，出席祈福活动的印尼留华同学会主席洪培才表示，此次活动的真正目的是要告诉印尼各族人民，中国人民是印尼人民的好朋友，他们有困难，我们也应该全力以赴提供帮助。正如前几年印尼发生地震、海啸等灾害之际，中国人民也帮了我们一样。

“这项活动目前已有约55个组织加入，这些组织来自不同领域。我们为武汉和中国祈福，期待中国早日战胜新冠肺炎疫情。我们也希望能通过募捐活动向中国提供一些帮助，并为坚持抗击疫情的中国民众加油鼓劲，”黄富灏对记者说，新冠肺炎疫情已经不是中国单独面临的问题，而是全球共同面临的威胁，需要各国携手应对。

黄富灏表示，中国正全力应对新冠肺炎这一挑战，从分离病毒到研发抗击病毒的药物，中国一直在竭尽所能，印尼民众始终支持中国在这些方面做出的所有努力。“我们举办这次活动是为了给所有仍在努力抗击疫情的人们以支持，必须要让他们知道他们并不孤单，并请不要放弃。”

“武汉在我生命中具有历史性意义，是我的第二故乡。从2006年到2013年，我在华中师范大学留学并取得了博士学位，对武汉产生了深厚的感情。武汉是一座环境非常优美的宜居城市，我很享受在武汉的求学时光，武汉的留学经历也对我助益良多。如今，印尼和中国在多领域开展了广泛合作，使我毕业以来几乎每年都有机会回到武汉，参加学术会议和各类活动等。得知武汉爆发新冠肺炎疫情后我感到很伤心，我一直通过媒体报道关注武汉的动态，此刻的我更加想念武汉。从快速新建医院到加派医疗人员和调配各类物资，中国政府在疫情发生后采取了高效及时的应对举措令人印象深刻，这些举措对有效控制疫情发展发挥了至关重要的作用。”参加祈福活动的印尼教育与文化部官员于迪·查蒂姆对记者说，“借此机会，我想向我的武汉朋友和‘家人’们致以最深切的同情，衷心希望他们能够早日战胜疫情，渡过难关，让生活恢复如初。”

洪培才对记者说：“我在上海工作生活过6年，经历过2003年非典时期，我们一家人都认真遵守中国政府与专家的指导，在上海与中国民众共同抗击非典疫情。我一直相信中国中央政府抗击疫情的决心与能力，一定能够领导中国人民战胜此次疫情。这次中国政府抗击疫情的信息还通过1.5万多名印尼在华留学生传递到了印尼国内，进一步在印尼人民心中提高了武汉与中国的名声。此外，从武汉被接回印尼的学生在隔离14天后，个个都健康开心，回到家中的他们向父母、兄弟姐妹和朋友们讲述其在武汉学习生活经验，宣传中国人民的友好，他们还一直要求尽快回到武汉继续学业。我相信，‘加油’这个词有朝一日将会写入印尼字典。”

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