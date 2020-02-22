中国驻东盟大使邓锡军：中国完全有信心、有能力、有把握早日战胜疫情

人民网雅加达2月22日电（记者 徐伟）2月21日，中国驻东盟大使邓锡军在印度尼西亚首都雅加达就20日举行的中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会向中外媒体吹风，来自中国、印尼、美国、英国等国32家中外媒体的50多名记者出席。邓锡军介绍了特别外长会成果、中国抗击疫情最新情况，并回答记者提问。

邓锡军表示，中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会在老挝万象成功举行，会后发表联合声明，并行举行了中国－东盟临床专家视频会议。此次特别外长会再次彰显了双方患难与共的邻里情谊和手足情深，也为全球应对疫情合作树立了标杆。

邓锡军说，中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会取得了五方面重要成果：一是充分体现了中国和东盟国家团结合作、共克时艰的坚定意志和决心。二是向世界发出了中国和东盟保障各国民众健康、捍卫地区卫生安全、维护地区经济社会发展的明确坚定信号，展现了双方作为地区大家庭成员共同致力于维护地区稳定与发展的负责任态度。三是进一步增强了地区国家和国际社会战胜疫情的信心。四是有力推动了地区公共卫生合作。五是就最大限度减轻疫情冲击达成重要共识。

在介绍中国抗击新冠肺炎疫情最新情况时，邓锡军表示，新冠肺炎疫情发生后，习近平主席多次主持召开中共中央政治局常委会会议，对疫情防控工作作出一系列重要部署。中国政府迅速建立举国体制，汇集全国资源，采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，其中很多措施都超出国际卫生条例要求和世界卫生组织建议。经过这段时期的艰苦努力，疫情已逐渐得到控制，中国完全有信心、有能力、有把握早日战胜疫情。

吹风会上，邓锡军还回答了关于特别外长会亮点、疫情对地区经济影响、中国与东盟抗疫合作等方面问题。

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