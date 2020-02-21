美官员抹黑中国制度 外交部驳斥：无知、偏见、虚伪

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。防疫无国界，过去一周，抗击新冠肺炎疫情仍是国际社会关注的焦点。美国官员屡次在各场合发表涉华消极言论，无端指责中国也引起国内外媒体的广泛关注。除此之外，日本国内新冠肺炎疫情发展、美方以政治手段无理打压中企、《华尔街日报》发表涉华错误文章等也成为热点话题。针对这些提问，我外交部发言人一一进行了回应。

“美国务卿蓬佩奥、国防部长埃斯珀在慕尼黑安全会议期间大肆攻击抹黑中国共产党和中国的政治制度及内外政策，向全世界散布政治谎言，流露出十足的无知、偏见和虚伪，但世界人民不是那么容易被蒙骗的。”

——17日，针对美国务卿蓬佩奥一周之内第三次发表涉华消极言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

问：美国国务卿蓬佩奥和国防部长埃斯珀在第56届慕尼黑安全会议上再次大肆攻击中国的政治制度和内外政策，在台湾、涉港、南海等问题上无端指责中方，诬蔑中方渗透美联邦和地方政府。请问中方对此有何评论？

答：美国务卿蓬佩奥、国防部长埃斯珀在慕尼黑安全会议期间大肆攻击抹黑中国共产党和中国的政治制度及内外政策，向全世界散布政治谎言，流露出十足的无知、偏见和虚伪，但世界人民不是那么容易被蒙骗的。正如王毅国务委员兼外长在慕尼黑安全会议上当场指出的，美方所有针对中国的指责都是谎言，都不是事实。

我想强调，中国坚持走中国特色社会主义道路，并已取得巨大成功。中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，这是历史和人民的选择。中国人民将坚定不移沿着这条道路走下去，并将不断取得更大辉煌。任何人都不要幻想阻挡中国人民前进的步伐。

中国在和平共处五项基本原则基础上与各国发展友好关系，同时坚定捍卫国家主权和正当的安全、发展利益。台湾、香港等事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中方对南海诸岛及其附近海域拥有的主权具有充分的历史和法理依据,同时我们坚持通过对话协商同有关直接当事方解决分歧。蓬佩奥等人在这些问题上颠倒黑白，造谣诬蔑，目的是要干涉中国内政，阻挠中国稳定和发展，挑拨中国同其他国家关系，这种图谋注定不会得逞。

中方一贯按照国际法和中美双边协议行事，与美各级政府交往旨在促进两国相互了解、交流与合作，合理合法、光明磊落、无可非议。

这是蓬佩奥先生一周之内第3次公开发表涉华消极言论。无论他走到哪里，都要喋喋不休地攻击和抹黑中国。这些言行不是一个21世纪大国国务卿应有的做法，更像出自于一个仍然生活在冷战时代的政客。我们敦促蓬佩奥之流摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，停止诬蔑攻击中国政治制度和内外政策，停止干扰破坏两国正常交往与合作，把精力放在做一些与其国务卿身份相符的事情上。

(责编：崔越、刘洁妍)