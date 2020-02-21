非洲有爱 南非湖南商会捐赠防疫物资

人民网讯 2020年春节，原本是我国一个举国欢庆万家团圆的盛大节日，然而，春节前夕突如其来的新冠肺炎彻底打乱了这段喜庆的日子。一时间人人自危气氛紧张、全国医务工作者紧急集结回到自己工作岗位上、一个个医疗队专家组驰援武汉，全国医疗防护物资陡然告紧，各地抗疫战就此拉开序幕。

“20多年没有一大家子聚在湖南过年了，这次是组织全家老少大小特意从南非回湖南株洲过年，没想到遇到了这次始料未及的疫情”，南非湖南商会会长的黄波说。疫情严重，商会能做什么？特别是商会副会长龙茂生一句“我要捐款，如果疫情得不到控制，我们留钱还有何用？”让他非常感动。

此时，国内疫情形势正日益严峻，一夜之间全球的华人似乎都开始了行动，各种捐赠倡议接踵而至。南非也不例外，各地大小药店到处都是华人忙碌的身影。南非湖南人本来就不多，男女老少全部加起来也不过两三百人，这个春节大家相约一起回国过年此时绝大部分商会干部和家属都在国内，留在南非的都是一个萝卜一个坑需要上班的，如果要捐赠谁去办？

鼠年初一拜年已经不是主题，组织商会力量将医疗防护物资紧急援助回国内才是商会的头等大事，黄波会长打了一天电话。终于在1月31日完成了十万个医用口罩的筹备，并且为了能早日争取到飞机舱位，把300多箱口罩压缩成了57件。

而这一天，也正是世卫组织宣布新冠病毒已构成国际突发的紧急卫生事件的一天，全球往来中国的国际航班已骤减，大批中国游客滞留海外，物资的运输也已非常紧张，南非直航中国的航线已经只剩下中国国航一周两架次的航班。尽管国航航班的货舱已经开始免费优先运送疫情捐赠物资、尽管中国驻南非使领馆在积极协调，但南非侨界的各类待运物资已经让国航应接不暇不堪。

刻不容缓，说干就干，常务副会长杜学军和副会长龙茂生赶紧利用自己平时的工作优势，很快联系到三个旅行团，导游和团员都答应无条件爱心带货！ 2月2日一早，他们拉着货赶到机场与两个热心的旅行团一起办理了托运手续，看着第一批24件捐赠物资缓缓进了机场才离开。遗憾的是2月3日的旅行团因航班临时取消，最后也没有找到合适的带货人，只好拉了回去。

黄波会长就组建了两个工作群，一个是南非湖南商会物资筹备群，负责南非那边的筹备和运输；另一个是在湖南省侨联的协调下组建的捐赠物资湖南援接群，由他和湖南省侨联、湖南省红十字会、湖南省口岸办、长沙海关以及海归志愿者联合组成，为这批物资在国内的进关、运输和分发随时提供高效快捷的保障。两个工作群一直在不分昼夜在沟通交流，时刻交流着物资的每一步进展情况。

2月8日，物流公司终于有了新的消息：已经更换新的航班航线，立即重新准备资料完成报关，随时可能上飞机！又是几方联动，直到南非时间2月10日第二批33件物资才得以登机飞往香港，北京时间11日抵达香港国际机场。

再次一波三折，2月13日一早黄波会长收到物流公司信息，因为疫情期间交通管制，物流公司原计划安排的货运车辆取消了，他们连夜送去发了顺丰快递，预计2月15日到长沙！

2月15日是这个冬季湖南最冷的一天，但寒冷和大风大雨也阻止不了大家心中的喜悦，南非湖南商会捐赠的第二批33件抗疫物资漂洋过海、从南半球到北半球、经历三周漫长的时间曲折经历，克服重重困难终于抵达长沙！

湖南省侨联党组书记黄芳女士亲自安排了这批捐赠物资的分发，第一时间就由株洲、邵阳、岳阳、永州四地侨联安排车辆送到最需要的地方。

黄波会长的感言：“虽是杯水车薪，但却是我们海外游子的拳拳爱国之心，我很荣幸当祖国需要我们的我们还能为她做点什么！任何时候，只要祖国需要，我们都义不容辞地站出来。祖国关心着我们，我们心里也时刻装着国和家，全天下的华人，一起加油一起努力！”

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