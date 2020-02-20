中国—东盟工商界倡议携手应对疫情

人民网北京2月20日电（记者李琰）记者从中国—东盟商务理事会获悉，中国与东盟国家有关全国性工商组织20日发出合作防控新冠肺炎疫情倡议，表示工商界要合作助力早日打赢疫情阻击战，为保障本地区民众健康及安全、推动双方经贸往来和各国经济增长作出贡献。

《倡议》由中国与东盟对话合作机制之一的中国—东盟商务理事会提出。共同发出《倡议》的有中国-东盟商务理事会、中国出入境检验检疫协会、中国电力企业联合会、中国机械工业联合会、中国机电进出口商会、中国信息产业商会、新加坡工商联合总会、缅甸国家工商会、印尼工商会中国委员会、马来西亚-中国总商会、菲律宾丝绸之路国际商会等74家中国与东盟国家有关组织。倡议方共同表示，齐心协力，共克时艰，力争减少疫情给经济活动带来的损失。

《倡议》表示，加强疫情监控与经济往来不是对立的，通过应变、细致的措施可以处理好两者关系。

《倡议》建议，双方各国企业及时主动制定经营应对策略，从长计议维系好经营合作伙伴关系，创新出在防疫中发展经贸合作的经营之道。

截至2月20日14时，东盟国家通报新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例161例。其中新加坡84例，泰国35例，马来西亚22例，越南16例，菲律宾3例，柬埔寨1例。已治愈75例，其中新加坡34例，泰国15例，马来西亚15例，越南9例，菲律宾1例，柬埔寨1例。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁谈到，20多天来，东南亚国家实施了越来越严厉的疫情防控举措。一是高度重视，一些国家成立了国家级专门防控组织，召开紧急会议，制定并实施应对方案。二是加强与中方和世界卫生组织、东南亚国家之间的沟通配合，共同应对疫情。三是严控与疫区的人员往来。四是加强疫情监控。五是捐款捐物，支持中国防控。六是严管散播假新闻和留言者。七是采取提振经济增长的相应措施。

许宁宁表示，疾风知劲草，患难见真情。中国与东南亚国家密切合作，正展示着打赢这场防控疫情阻击战的信心和能力。

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