沙巴州政府举办“关爱中华”筹款晚会支持中国抗击疫情

人民网沙巴2月20日电（记者 林芮）18日晚，马来西亚沙巴州政府在亚庇客家大厦举行“关爱中华”大型筹款晚会，支持中国抗击新冠肺炎疫情。沙巴州社会各界近1200人参加活动。

这次筹款活动系沙巴州首席部长沙菲益倡议发起，由沙巴州政府和沙巴中华大会堂联合主办，通过慈善晚宴的形式为中国募集到200万林吉特（约合337万元人民币）的捐赠资金，以表达沙巴州政府及人民对中国抗击疫情的帮助和支持。

首席部长沙菲益在致辞中表示，近年来，中马关系发展迅速，各领域交流合作日益密切，中国游客带旺了沙巴的旅游业，我们也要毫不犹豫地伸出援手，为支持中国抗击疫情尽绵薄之力。祝愿中国早日战胜疫情，祝福中国人民健康平安，沙巴将永远为你们祈祷。

副首席部长兼旅游文化部长刘静芝表示，中国是沙巴第一大旅游客源国，两地交往密切，中国人民经历新冠肺炎疫情肆虐，我们感同身受。真心期盼中国尽早走出疫情的阴霾，相信疫情过后沙巴会迎来更多的中国游客。

沙巴中华大会堂总会长吴添泉表示，“疫情无情，人间有爱”，海外华人与中国人民同根同宗、血脉相连，在我们的同胞遇到困难时慷慨解囊、鼎力相助，是沙巴华人义不容辞的责任。

梁才德总领事在致感谢词时表示沙巴州政府的行动对正在奋力抗疫的中国人民来说是莫大的支持，是雪中送炭，充分体现了一方有难、八方支援的精神，体现了人间有大爱、患难见真情，让我们感觉到在疫情面前我们不孤单，感受到沙巴政府和人民与我们站在一起。

晚会现场气氛热烈，来宾们情绪高涨，纷纷为中国、武汉加油打气。晚会上，沙巴各界人士还献上了丰富多彩的文艺节目，以《我相信》《真心英雄》《武汉你不孤单》《明天会更好》等歌曲，表达对中国和武汉抗击疫情的支持。

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