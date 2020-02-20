巴勒斯坦籍医生在武汉：愿与中国朋友并肩战疫

瓦阿里与其同事在制药公司医药研究实验室里

我在中国生活了近25年，中国给予我很多。中国人民是世界上最善良的人民之一，和我们阿拉伯人一样慷慨大方。作为目前在武汉生活的阿拉伯人，我和我的朋友们希望做一些力所能及的志愿者工作来帮助中国人民，以感恩和回报他们给予我们的热情款待与尊重。

武汉因新型冠状病毒肺炎疫情爆发封闭后，我建了一个微信群，初衷是把所有留在武汉的阿拉伯人集中起来。因为我是一名医生，也有应对疫情危机的经验。2003年SARS爆发时我还在北京大学医学部学习，当时加入了志愿队伍协助学校抗击疫情传播。我创建微信群的想法受到了阿拉伯朋友们的一致认可，我们通过群随时沟通。我还将当前的疫情情况以及政府发布的各项公告和通知及时翻译成阿拉伯语发布在群里。同时，我提供阿拉伯语医疗咨询，为大家介绍科学的防护方法，甚至为对疫情过分焦虑恐慌的人提供心理咨询。

中国政府为抗击疫情付出了巨大努力，这些我们都真实地感受到了。同时，我们也注意到，有的社区还缺乏工作人员，我和群里30多位朋友已于2月6日向武汉市外事办提交了自愿在武汉担任志愿者的申请，我们当中有医生和许多其他专业人员，我们已经做好充分准备，随时参加一线工作和志愿者服务工作。例如，为外国人或中国人提供医疗服务、帮助医院发放医疗物资等等。我们还可以跟患者沟通，记录其姓名和体温，我们会说阿拉伯语、中文、英语以及其他语言，尤其可以在针对外国人服务方面做很多工作。

我也建议招募更多的有医学卫生背景的志愿者协助相关机构做好疫情防护工作。 比如，他们可以协助社区工作人员对电梯、走廊等公共设施进行消毒，可以检测及记录体温，以及协助疑似患者及时送往医疗机构就诊，帮助居家隔离的老百姓，让他们生活物资更有保障，生活环境更安全。

我有很多中国同事和朋友，他们做了很多志愿者工作，我为他们感到骄傲。他们在危难中逆行，有紧急任务时以最短时间集结，团结一致、统一行动，这让我对武汉战胜疫情满怀信心。

患难见真情。当前中国正处于困难时期，我们是中国人民的朋友，不管遇到多大困难，我们都不会离开中国，我们将与中国人民同舟共济，共同战胜这次疫情。

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(责编：于洋、燕勐)