山川异域 风月同天 日本松山芭蕾舞团愿与中国人民同舟共济防控疫情

人民网东京2月19日电 （孙璐 叶习民 吴颖 李沐航 郑瑾）中国积极防控新冠肺炎疫情，牵动着世界各地民众的心。期间，日本各界、在日华侨华人团体纷纷积极响应，用自己的行动支援着中国，也让中国人持续感受到一方有难八方支援，感受到来自日本这位一衣带水邻居的情谊。近日，日本松山芭蕾舞团高唱《义勇军进行曲》视频燃爆朋友圈，温暖着每一个人的心。18日，松山芭蕾舞团又通过人民网录制视频寄语，为武汉、为中国防控疫情加油、祝福！

2月18日，日本松山芭蕾舞团通过人民网祝福武汉为中国加油

2月18日，日本松山芭蕾舞团通过人民网祝福武汉为中国加油

“加油！加油”声援武汉 共同防控疫情

面对记者，松山芭蕾舞团团长森下洋子和松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎满腔挚情道出对中国疫情的关心。森下洋子表示，中国新冠肺炎疫情时刻牵动着我们的心。中国人民是坚强的，我们相信中国人民终将克服困难、战胜挑战！

“在中国几千年的悠久历史之中，中国人民告诉了日本什么是立世做人之本，那就是向着理想不懈努力前行。无论遇到什么事情，都不会放弃，一直向前走。而现在，中国人民正在经历着痛苦。我们相信，中国一定能够战胜疫情，我们愿与中国共同见证胜利时刻。我们也会加油，请大家加油！”，清水哲太郎因激动而略带沙哑，却铿锵有力的话语，表达出与中国人民同舟共济、防控疫情的决心。

记者看到，松山芭蕾舞团的演员们在表演过程中真情落泪，那份对中国热烈、真挚的感情感动了在场的每一位人员。

(责编：于洋、燕勐)