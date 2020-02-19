专访中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明

人民网东京2月19日电 （孙璐 李沐航）2019年12月底以来，湖北省武汉市及全国其他地区陆续出现新型冠状病毒肺炎感染病例。面对新型冠状病毒，中国驻日本大使馆经济商务处（简称“使馆经商处”）积极响应党的政策与号召立即开展各项工作。期间，使馆经商处按照使馆统一部署迅速积极指导、部署在日中资机构和技能实习生加强疫情防控及应对措施，同时积极组织在日中国企业积极捐款捐物。截至目前，在日中国企业共捐赠物资约138万件（个），捐款700万日元。目前，在日中资机构人员和在日8万多技能实习生没有出现受到感染等异常情况。对此，人民网在东京对中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明进行了专访。

五方面积极部署全力应对疫情

面对本次疫情，宋耀明公使对在日中资机构快速行动做出积极贡献、日本政府、地方自治体、友好团体及企业及时奉献爱心给予支持进行了高度评价。宋耀明公使说：“疫情发生以来，在使馆党委和孔大使的统一指挥部署下，使馆经商处也第一时间启动疫情应对机制，我本人及经商处全体人员积极投入到相关工作中去，大家分工明确，各司其职，上下一盘棋扎实推进疫情应对工作。”宋耀明公使从5个方面详细介绍了使馆经商处在最短时间内做出的迅速反应 ：

一．第一时间通过各类有效方式,对在日中资机构、技能实习生派遣机构发出应对疫情提醒，请其做好防护措施，保障员工安全健康。发出《关于做好当前我在日技能生管理等工作的建议》，指导在日中国企业协会编写《在日中国企业协会秘书处告会员企业应对疫情建议书》，规范各在日中资机构疫情应对措施，同时在经商处子站上登载相关防控疫情建议措施。与中资机构和技能实习生相关机构建立联系热线。

二．动员在日中资机构捐款捐物，收集整理医疗物资采购信息。受疫情影响，国内医疗物资紧缺，在使馆经商处指导下，在日中国企业协会率先发出《在日中国企业协会支援祖国、抗击新型冠状病毒行动倡议书》，号召各在日中资机构积极捐款捐物，驰援国内疫情应对工作。协助办理相关物资的快速发送，并与国内红十字会等部门协调。主动联系日本主要防护用品生产厂商，将相关信息登载于使馆经商处子站，协助国内相关部门、企业在日采购。

三．与日本外务省及国内有关部门联络，掌握日本政府包机携带对武汉救援物资的情况，配合国内协助处理部分通关、检疫手续中出现的问题。

四．与日本经产省、农水省等政府部门、日本贸易振兴机构、日本国际贸易促进协会、日中经济协会、日中投资促进机构、日本国际研修协力机构、外国人技能实习机构等团体和机构保持热线联系，及时共享疫情信息，

五．向日本经济团体宣介中国政府加强外资企业服务相关支持政策。鼓励日本在华投资企业积极配合所在地地方政府，在紧抓防疫工作的同时，尽快恢复生产经营。

在日中资机构快速打通物资运送通道

此次支援疫区防控疫情形势刻不容缓，使馆经商处带领在日中国企业协会迅速行动，积极筹备捐助物资并争取在尽短时间内将物资运往国内、运向武汉一线。宋耀明公使表示，疫情紧急，刻不容缓。各在日中资机构在第一时间就自发行动起来，自觉投入到支援国内防控疫情的工作中。在日中国企业协会发出《在日中国企业协会支援祖国、抗击新型冠状病毒行动倡议书》后，各机构积极响应，主动放弃春节假期，迅速行动，想尽办法，不讲条件、不计报酬，一边寻找货源，一边落实运输，打通通往国内的“绿色通道”。

宋耀明公使介绍，在日本市场上医疗物资陷入紧缺的情况下，协会会员企业利用各自渠道，千方百计采购物资。会员单位株式会社YSD大力协助，找到医疗口罩集中货源。在航空公司客运航班大量停运，中日间航空货运运力紧张的情况下，顺丰、国航等物流、航空企业不分昼夜加班加点抢运物资，并免除捐赠物资运费。

宋耀明公使感慨道：“在日中国企业协会会长王家驯与中国工商银行东京分行行长何晓建、中国建设银行东京分行行长解陆一等协会领导专程赴物流仓库协助清点装箱、粘贴标签并搬运上车。在会员企业的共同努力下，1月31日，协会组织会员企业集中采购收集的15万个口罩由顺丰速运日本公司启运已于2月1日运抵上海，捐赠给武汉红十字会。”

据了解，中国机械工业集团日本燕明株式会社、中国工商银行东京分行、中国银行东京分行、海信日本公司、日本五金矿产株式会社、中国光大集团东京代表处、宝和通商株式会社、CMEC 日本株式会社、株式会社暖灯、企业联合事业协同组合、忠辉贸易株式会社、中国电信日本株式会社、中青旅日本株式会社、陇来株式会社、JAC日本设计中心、新安商事株式会社、ARN日本株式会社、日中税务会计合同会社等单位均向国内积极捐款。宋耀明公使指出，下一步使馆经商处将在做好自身疫情防控工作的同时，进一步为打赢抗击新型冠状病毒攻坚战做出自己的贡献。

日本政府、团体及企业等积极提供支援

宋耀明公使表示，在此次防控疫情的斗争中，中国并不孤单。很多友好国家也都通过各种形式表达对中国的支持，其中便包括了日本这位近邻。自民党二阶俊博干事长、茂木敏充外相、菅义伟内阁官房长官等多次表示愿全面协助中国防控疫情，日本各界和民众积极向武汉捐款、捐赠医疗物资并为中国祈福，我们对此表示衷心的感谢。中日两国在此次疫情中的相互支持，充分体现了我们作为东方国家守望相助的优良传统，相信两国人民的友谊将因此得到进一步深化。我们愿与日方互学互鉴，发挥各自优势，继续加强信息、政策沟通和技术交流，共同维护两国人民健康安全以及地区和世界公共卫生安全。

驱散疫情阴霾共迎明媚春天

宋耀明公使表示，疫情爆发以来，各疫区，尤其是武汉市民正面临着巨大的考验。病毒让我们看到了中华民族的众志成城与非凡韧性。随处可见广大医务工作者、公安民警、志愿者忙碌而坚定的身影。从爱心企业、爱心人士到普通民众，大家纷纷用自己的方式为战“疫”助力，让这个冷冬充满温情。我们相信，再大的困难都无法打倒英雄的武汉人民、英雄的中国人民。只要大家上下一心，团结并进，科学防治，疫情就一定能得到有效控制。我们驻日使馆和中资机构心系祖国，心系疫区，定会尽我们所能千方百计支援国内，为打赢疫情阻击战竭尽全力。采访临近结束时，宋耀明公使对记者说：“期盼我们早日驱散疫情阴霾，共同迎来明媚的春天！”

(责编：于洋、燕勐)