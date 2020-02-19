华为技术在缅甸越来越受到青睐

昂山素季在开幕式上讲话

人民网仰光2月19日电 （记者李秉新）缅甸第四届电子政府大会及信息通信技术展览会18日在内比都开幕，昂山素季国务资政、敏瑞副总统，各部部长及有关省、邦首席部长出席了大会。缅甸政府高度重视此次大会，将其视为提高治理水平，促进技术进步，推动社会发展的重要举措。

昂山素季国务资政在会上发言说，政府治理电子化会给缅甸带来许多好处，可以提高政府工作效率，减少出错率，以更加负责、透明和快捷的方式满足人民的需要；政府提供电子化服务能最大限度拉近政府与普通民众，政府与企业以及政府部门之间的距离，这能给人们带来便捷和高效。同时，它还能够帮助我们有效减少贫困实现可持续发展。联合国已经将一国政府是否能向人民提供电子化服务作为该国发达程度的标准之一。她强调，缅甸在教育发展上虽然有所进步，但这一领域也需要更多电子化服务，还需要更加努力才能赶上东南亚其他国家，因此要大力加强国际合作。

会后，昂山素季国务资政来到展会现场参观。在来到华为展示区时华为缅甸公司首席执行官丁肇一积极为昂山素季讲解华为在缅甸的发展。昂山素季看着华为建造的太阳能离网电站很感兴趣，立刻就问这个项目在哪里，什么时候投入使用？ 在看到华为正在为缅甸国家图书馆所有书籍进行电子化整理以利于永久保存时，她不住地点头，称赞华为的做法。在走到大型显示屏前时，丁肇一介绍说，这里讲的是“技术面向所有民众”，昂山素季十分赞同这一提法，她在讲话中就特别提到，电子政务要平等地惠及每一个人，特别是那些偏远地区的农村人口，他们更需要移动通讯和互联网络服务。

缅甸建设部长汉佐随后也来到华为展示区参观，他表示中缅两国是命运共同体，有着很深的“胞波”情谊，应该加强在这个领域的合作。在看到华为展示区Smart City（智慧城市）几个大字时，他说，中国在信息通信技术方面已处于世界领先地位，我们愿与中方加强合作，在缅甸城市设计，建设“智慧城市”过程中借鉴中国经验。

执政党民主联盟中央经济委员会委员埃伦在参观华为展示区时对记者表示，缅甸不会受一些国家政客无稽之谈的影响，华为技术适合我们，我们的合作是长期的，还会继续扩大到更多领域。

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