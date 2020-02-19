中国驻蒙古国大使柴文睿到任拜会蒙古国矿业与重工业部部长苏米亚巴扎尔

人民网乌兰巴托2月18日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿18日到任拜会蒙古国矿业与重工业部部长苏米亚巴扎尔，双方就当前新冠肺炎疫情防控和两国矿业与重工业领域合作交换了意见。驻蒙古使馆经济商务参赞宋学军在座。

苏欢迎柴大使履新。他表示，矿业与重工业是两国合作的重点领域，也是蒙古国财政收入主要来源。中蒙两国是永远的邻居，多年来中国给予很多支持，双方合作取得丰硕成果，蒙方对此表示感谢。当前中国面临新冠肺炎疫情，蒙矿业与重工业部对此高度关注，呼吁蒙矿业企业界积极捐助并希望本部所有员工拿出一天工资向中国捐款，为两国民众健康做出一点贡献。

柴文睿首先向苏详细介绍了以习近平同志为核心的党中央强有力的领导和中国政府所采取的最全面、最严厉的举措和当前疫情已得到有效遏制的基本情况，以及国际社会和蒙古给予中国的无私援助、大力声援的善举，并代表中国政府向蒙古政府和公民表示真诚的谢意。

关于两国经贸合作，柴大使表示，蒙古国自然资源丰富，双方合作潜力巨大，前景看好。中方愿同蒙方积极开展矿业与重工业领域合作，大力支持蒙方扶持矿产品深加工等发展政策和基础设施建设。柴大使进一步表示，将在任期内继续秉持“亲诚惠容”的理念，推动两国合作迈上新台阶。

最后，双方就有关项目尽早复产等具体问题交换意见。

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