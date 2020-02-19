中国驻法国大使卢沙野看望夏斗湖中法国际大学城留学人员

人民网夏斗湖2月18日电（记者 葛文博）18日，中国驻法国大使卢沙野一行前往位于法国安德尔省的夏斗湖中法国际大学城并看望留学人员。受到安德尔省议会主席德思顾、夏斗湖市市长阿维鲁、副市长于贡、奥尔良大学副校长阿格夫格里奥以及北京第二外国语学院夏斗湖学院、北京体育大学夏斗湖校区师生们、北京首创集团法国分公司代表的热烈欢迎。

卢沙野大使考察了奥尔良大学夏斗湖学院并出席了中法国际大学城师生座谈会。在听取了北二外夏斗湖学院院长王明利和北体大教师牛安琪工作汇报、留学生代表发言，以及北京首创集团法国分公司、夏斗湖市和奥尔良大学代表致辞后，卢大使表示看到同学们认真学习的状态非常欣慰，并感谢中法双方各界为同学们在这里学习和生活创造了良好条件。

卢大使指出，当前国内正处于新冠肺炎疫情防控关键时期。疫情爆发以来，习近平主席亲自指挥和部署，中国政府和人民全面动员、全面部署、全面防控，采取了最全面、最严格、最彻底的举措，有效阻止了疫情向其它国家蔓延，不仅保护了中国人民，也在保护世界人民。

卢大使认为，中法两国是真诚的好朋友。此次疫情暴发后，马克龙总统、费朗议长、勒德里昂外长等法国政要均向中方表达了慰问和支持。法国民众也通过各种渠道向我们表达支持和鼓励。他们的做法为身处疫情的中国人民提供了宝贵的精神支持。

卢大使说，驻法使馆高度重视维护在法广大留学人员和华人华侨及的合法权益和身心健康。针对留学生，使馆教育处做出了大量工作，据统计88名从国内返回法国的公派生主动自我隔离，在法学生实现零感染。

卢大使指出，中华民族的伟大复兴不是一帆风顺、一马平川的，只有经历坎坷，成果才更有分量。要相信，中华民族每次都能在艰难困苦中浴火重生。他嘱托同学们，继续加强防疫卫生和自我保护，健康平安地取得优秀的学业成绩，就是对祖国的最好回报。

参加座谈会的留学生们对卢大使一行的慰问表示衷心感谢。大家纷纷表示，将铭记卢大使的嘱托，同时当好中法人文交流的民间使者，为中法友好贡献力量。会后，卢大使一行还参观了中法国际大学城的教学设施、学生宿舍及活动场所。

驻法使馆教育处公参杨进、政治处公参赵斌等陪同参加活动。

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