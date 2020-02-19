欧盟使团团长张明：中国对人民生命健康和全球公共卫生安全高度负责

人民网布鲁塞尔2月19日电（记者 郑彬）当地时间2月18日，中国驻欧盟使团团长张明大使在布鲁塞尔举行了记者吹风会，向数十家中外媒体详细介绍了中国在应对新型冠状病毒肺炎疫情中所采取的措施及取得的成效，并就近期各方普遍关心的问题进行了解答。

张明大使介绍说，目前，中国湖北以外的地区形势总体平稳，每日新增确诊病例已连续14天下降，降幅达91%，没有出现疫情的集中爆发。中国以外，共有25个国家确诊病例794例，仅占全世界总感染人数约1%。“这充分表明，过去几周我们做的努力是有效的，中国政府所采取的措施在阻断病毒传播链方面正在发挥积极作用，减少了疫情向中国其他地区扩散，降低了对其他国家的输入性风险，有效避免了疫情‘全球大流行’。我们有理由对最终控制并战胜疫情充满信心和希望。”张大使表示，这些数字的背后，是中国政府对人民生命健康和全球公共卫生安全高度负责的态度，是5900万湖北人民配合政府严格防控举措做出的巨大牺牲，是全中国亿万民众尽可能减少出行甚至放弃春节家庭团聚的自觉担当。中国为防控此次疫情动员力度之大、投入资源之巨，前所未有、世所罕见。正是基于上述事实，世界卫生组织总干事谭德塞明确指出，中国采取了超常规的有力措施，在很多方面为应对疫情树立了榜样，世卫组织相信中国的疫情一定会得到遏制。

针对近期国际上出现的批评中国政府未能在疫情出现时及时对外公布的声音，张明大使表示，新冠病毒是一种全新的病毒，我们此前对它一无所知，不能因为早期对病毒认知的缺乏，得出中国政府应对不透明的结论，这显然是不公正的。“事实恰恰相反，中国政府把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终本着公开、透明和高度负责任的态度，及时公布疫情信息。中国国家卫健委获悉武汉市发生聚集性不明原因病毒性肺炎后，第一时间派出国家工作组和专家组实地调查，并将掌握的情况于次日向社会公布。随后，中方即向世卫组织和国际社会进行了通报。同时，中方组织专家仅用一周多时间就甄别出病原体为新型冠状病毒，并及时主动同世卫组织和其他国家分享病毒基因序列。在此基础上，各国得以迅速研发诊断试剂，全面提升了防控能力。世卫组织认为，此举用时之短是‘创纪录的’。”

张明大使同时表示，对这类疫情进行回顾性调查，总是能发现应对工作中的不足。中国政府、卫生专家和社会各界都对此高度重视，在对一个多月来防控工作的各个环节进行审视，认真总结经验教训。“我们深知公开、透明、准确的数据是防控疫情有力武器，必须不懈的坚持。同时，随着对病症认知不断加深，我们得以进一步改进和提高有关数据的准确性。这进一步反映了中方尊重事实、实事求是的态度，反映了我们的医务工作者在救死扶伤、与新冠病毒斗争中加深了对疫病的认识，不断调整、改进诊断标准，提高救治能力。这是一种科学的态度。”

对于中国采取的防控措施是否得当，张明大使认为，对武汉市及周边城市实施人员进出管控措施，是根据病毒传染途径特点和疫情发展趋势，经过科学评估后审慎做出的艰难、勇敢、有效决定。“我们要保障的，恰恰是广大人民群众的最基本的人权——生命权。目前，每一条疫情应对战线都在朝着科学有序买进，每一项措施的制定实施都在朝着精准细致深化，中国人民也正是从中感受到越来越多的安全感、越来越强的必胜信心。”张大使表示。

对于外界普遍关注的疫情对中国经济所造成的影响，张大使介绍说，疫情造成工厂延迟复工、服务业需求减少，对中国经济势必产生一定影响，但这是有限的、短期的、可控的，不会改变中国经济长期向好的趋势，不会削弱中国14亿人口的巨大市场需求，更不会动摇中国进一步改革开放的决心和方向，国际投资者不必对此过度担忧。中国政府在应对疫情提振经济方面拥有足够的政策空间。中国人民银行连续向市场注入1.7万亿人民币流动性。中国政府还推出一系列减税降费“组合拳”。世界银行认为中方举措对稳定市场发挥了关键作用，国际货币基金组织也对中国政府采取的财政、货币和金融措施表示支持。

张大使强调说：“除了中国因素外，疫情对世界经济的影响很大程度上还取决于各国如何应对。在这场防控疫情斗争中，唯一值得恐慌的是恐慌本身，而不是病毒。世卫组织反复表示，不建议对华采取旅行或贸易限制措施，因为这会加剧恐慌情绪，干扰疫情防控。但令人遗憾的是，恰恰是一些防疫能力强大、防疫设备先进的发达国家，率先采取了过度的限制措施，这与世卫组织的建议相违背。我们希望有关国家客观、理性看待疫情及中方防控工作，团结一致共同抗击疫情。”

在谈到疫情对中欧关系的影响时，张明大使说：“卫生健康合作是中欧全面战略伙伴关系的重要组成部分。从疫情发生的第一时间，中国政府就主动及时向欧方通报情况，习近平主席分别与法国、德国领导人通了电话，李克强总理也与欧盟委员会主席冯德莱恩通话。中欧卫生专家正在积极探讨就疫情诊断治疗、科学信息共享、医学临床试验等深入开展合作的可能性。此外，欧方已对华提供了首批共12吨医用防护物资，这一善举得到中国民众纷纷点赞。”张大使表示，新一届欧盟机构就职以来，中欧关系实现了平稳过渡。新一届欧委会上任即将百天，在绿色、数字、健康等领域出台了不少负有雄心的新倡议，为进一步充实中欧合作内涵、做大中欧共同利益蛋糕提供了机遇。中方希望与欧方共同努力，以实实在在的成果证明，中欧是相互依赖的伙伴，而非相互对抗的对手。“今年是中欧建交45周年，也是中欧关系‘大年’，双方将迎来一系列重要议程，疫情是突如其来的，但这不会削弱我们要将‘大年’办好、推动中欧关系向更高水平迈进的决心。”张大使最后说。

与会者纷纷表示，通过此次记者会，对中国政府应对疫情的政策措施有了更加清晰、准确的认识，并对中国政府和人民所做出的努力给予了肯定和赞赏，同时祝福中国早日赢得抗击疫情的最终胜利。

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