国航包机再赴日本接207名同胞回国

人民网东京2月16日电（孙璐 李沐航 滕雪）16日，中国航空集团有限公司（简称“中航集团”）按照中国民航局的统一部署，在驻日本大使馆的统筹安排下，再次安排一架空客A330-300客机从东京直飞武汉，接回滞留在当地的207名湖北籍旅客，同机运抵的还有日本社会各界和华人华侨捐赠的近600件3.5吨的防疫物资。当日晚19点06分，执行此次包机任务的国航CA081航班顺利抵达武汉天河国际机场。这是国航继2月5日派包机从大阪接回223名湖北籍旅客后再一次赴日本接回同胞。

紧急调配 高效接回滞留日本湖北籍旅客

据中国国际航空股份有限公司（简称“国航”）日本地区总部总经理冯力介绍，接到包机任务后，国航迅速制定包机保障方案，统筹调集各项资源，调配了机号为B6511的空客A330-300宽体客机执行包机任务，安排另一架A330-300客机作为备机随时待命。冯力说，为了顺利、高效完成本次包机任务，国航选派了政治过硬、业务精湛、经验丰富的飞行干部和被中宣部授予“时代楷模”称号的金凤乘务组成员组成了13人的包机机组团队，国航湖北分公司、日本地区总部等相关单位同样选派了以共产党员为主力的业务骨干团队承担包机的保障工作。

严格检查 确保全体人员安全

记者现场发现，此次国航为了接回滞留日本湖北籍旅客，特意在东京羽田国际机场国际航站楼1层设置了独立的值机柜台。为确保所有人员安全，值机前，所有人员都接受了体温检测。值机过程中，现场几百名旅客非常积极配合机场及国航工作人员，整个值机过程有序而快速的进行。据冯介绍，国家卫建委专门安排医务人员全程参与包机保障任务，采取了严格的健康检查和防护措施，乘客在办理值机手续时和登机前两次接受体温测量，并全员全程佩戴口罩。包机落地后，全体旅客再次配合当地卫生检疫部门做好相关检疫工作。任务结束后，中航集团严格按照国家发布的防控应急预案和消毒方案,由专业部门对飞机进行全面彻底的消毒，安排全体机组成员统一进行为期14天的隔离观察。

冯力告诉记者，截至2月16日，中航集团已执行救援运输包机累计31班，利用包机运送医疗人员3100余人，接回海外同胞430人，运输防疫物资近240吨；并利用正常航班近600班运送防疫物资950余吨。

使馆积极对应 协调解决各项问题

自疫情发生以来，中国驻日本大使馆高度重视湖北籍公民返乡问题，着眼公民实际困难和需求，为滞留湖北籍公民尽快回国提供协助。中国驻日本大使馆参赞兼总领事詹孔朝在现场告诉记者，使馆全体人员都在密切关注事态的发展，第一时间确认湖北籍游客在日人数，并发出通知与使馆进行联系、报备信息，使馆根据具体情况给予相应帮助。詹孔朝介绍，很多留学生在回国后由于各种因素不能及时赶回日本，比如出现签证过期不能返回日本，使馆就此会积极与日方进行协商，快速解决问题。

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