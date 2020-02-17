中国驻刚果（金）维和部队爱心水站分享爱心

人民网布卡武2月16日电（姜宣、王玺、陈仕现） “很久以前我们只能喝湖水和雨水，经常生病，但中国官兵为我们提供了安全的饮用水，村民们因此也健康了很多”，每天都来“爱心水站”前接饮用水的村民阿杜品着甘甜的水，对中国维和官兵们表达了深深的谢意。

虽然我驻刚果（金）维和工兵分队营区附近有基伍湖，雨季降水量也大，但由于无净水设备，村民只能直接饮用湖水和雨水，加之当地各种疾病肆虐，对人们的健康造成了极大伤害。对此，2003年，我维和部队建立了一号水站，除担负我维和部队官兵生活、装备用水外，还积极为部分友军提供饮用水。而“爱心水站”也就是在那时同期建成，主要是为当地村民提供纯净水专门设立的。

目前一号水站已连续使用了17年，由于净化水量大，性能老化，难以满足多方供水需求。经过上级批准，在经过三个月漫长的海运等待，新型净水设备终于运抵。然而，远离祖国，安装问题只有部队自行解决，在建筑中队队长董平虎带领下，官兵们翻阅书籍、网上查阅，集中探讨研究制定水站建设方案。

经过集体攻关，官兵们终于弄明白了，新型净化水设备要经过三道过滤净化，通过膜表面0.01微米的微孔排出水分子、有益矿物质和微量元素，细菌、泥沙、有害物质等则截留在超滤管后被清除，过滤后的纯净水完全符合我国国家饮用水质检标准。

15日，在经过20个工作日的艰难作业，官兵们克服天气炎热、经验不足、高空作业等困难，终于完成了电力系统、净水设备和站房的全部建设。自此，与之前的一号水站一起，不仅完全满足了我维和官兵的日常用水，也能为友军及村民提供更多饮用水。

看着奔流而出的干净的水，指挥长侯勇坚定地说，“维和部队不仅仅是为了维和，保护人民的生命安全，也要能为人民的健康与地区发展作出贡献，奉献我们中国人的爱心”。

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