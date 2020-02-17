谭盾新作《武汉十二锣》全球首演为中国加油

谭盾在伊丽莎白音乐厅指挥安特卫普交响乐团演奏。（记者 任彦 摄）

人民网布鲁塞尔2月16日电 （记者 任彦）当地时间2月15日晚，一场主题为“爱人类·爱地球·爱武汉”的音乐会在比利时安特卫普伊丽莎白音乐厅举行。知名音乐家谭盾携其新作《声音宝塔——武汉十二锣》（《武汉十二锣》）在音乐会上“闪亮登场”，用铿锵有力的声音为中国抗击疫情鼓劲加油。

能容纳1800人的音乐厅座无虚席，一票难求。在舞台上，两面古铜色大锣分立前排两侧，直径超过1.5米，高大威武，格外醒目。还有10面大小不等的铜锣错落有致地摆放在音乐厅各处。谭盾站在指挥台上，指挥棒一挥，一名乐手便轻轻敲击舞台上一面大锣，圆锤由慢而快落下，锣声由远而近传来。少顷，另外一面大锣和其他铜锣也被敲响，镗镗的锣声响彻大厅。锣声忽高忽低，扣动着人们的心弦。随着悠长余音绕梁回响，听众席爆发出热烈的掌声，经久不息。

《武汉十二锣》的旋律源自武汉博物馆珍藏的《楚颂》。“新冠肺炎疫情发端于武汉，我就想通过发掘当地的音乐素材来表达自己对武汉的支持，最终选择了《楚颂》和武汉铜锣这两个非常有代表性的音乐符号来进行创作。”谭盾在接受人民网记者采访时介绍其创作背景，“中国抗击疫情获得世界支持和称赞，我身着海外，但心系中国，我是一个音乐人，所以我想通过音乐作品来为中国抗击疫情加油鼓劲。”

“武汉铜锣在世界音乐界享有盛誉，是中国音乐文化的重要象征。”谭盾颇为自豪地说，作为中国民间广为流行的特色打击乐器，铜锣是最早进入西洋管弦乐队的中国乐器之一，武汉铜锣工艺独到、定音精准、音域宽广，是全世界交响乐团的必备乐器。“如果没有武汉铜锣，贝多芬的《欢乐颂》和莫扎特的《安魂曲》等世界经典名曲都无法完美演奏出来。我想通过武汉铜锣所传递出的独特声音来引发世界各地听众的共鸣，理解武汉，支持中国。”

音乐会使用的12面武汉铜锣全部由比利时各大交响乐团友情提供。“这是武汉铜锣在比利时的一次大集结，汇聚了比利时音乐人心系武汉、祝福中国的深情厚谊。” 安特卫普交响乐团总经理乔斯特·梅格曼对人民网记者说，“在这样一个特殊的时刻，我们不能置身事外，需要和中国人民共同面对，并肩作战。为了表达我们的心意，我们交响乐团和音乐家谭盾共同组织了这次向中国致意的专场音乐会。票很早就一售而空，我们也很感动比利时民众对我们这次爱心活动的大力支持。”

“我将带着这只乐曲在世界各地巡演，今天是该曲在全球首演。之所以选择12面铜锣，主要是想向世界传递‘有爱无疆、和谐共生’的美好愿望。”谭盾说，12不仅代表着十二时辰、十二月份、十二生肖里体现的生命轮回和生生不息，更代表着一种精神文化和人与自然的和谐共处，它呼吁人类共同对抗病毒。

中国驻欧盟使团团长张明大使、中国驻比利时大使曹忠明以及当地一些嘉宾共同出席当晚的音乐会。曹忠明对记者说，“音乐有着一种神奇的力量，可以鼓舞人心，我相信这首乐曲可以汇聚更多力量，早日战胜疫情。”

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