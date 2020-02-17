“等待中国游客来泰国品尝榴莲”

人民网曼谷 2月17日电 （记者 孙广勇）泰国东部由春武里、罗勇、那空那育、巴真武里等7个府组成，这里河流众多、山林密布，自然风景优美，也有许多海岛，海水清澈，适合热爱自然的人旅行。春武里、罗勇等府已经成为很多中国游客选择的旅游地点。

近年来每年都有约1000万人次的中国游客到泰国旅游，一直居于泰国旅游客源国第一位。泰国积极为各国游客推出各种特色旅游产品。其中，农业游也是一项，可以使游客亲身参与其中，不仅放松身心，还领略自然美景，获得农业知识、体会不同民俗，有利于旅游的可持续发展。

罗勇、尖竹汶等府，不仅濒临大海、盛产海鲜，而且是泰国主要的水果产地，尤其是中国游客喜爱的榴莲，有大量种植。每年的4—6月，罗勇府和尖竹汶府都会接待大量国内外游客，因为这正是热带水果上市的季节，无论是“水果之王”榴莲，还是“水果王后”山竹以及红毛丹、龙眼、菠萝等各类热带水果都能尽情品尝。

从曼谷驱车驶向东南，路边满目翠绿，不时可以看到大片果园。泰国农业经济办公室数据显示，泰国东部每年种植的4大水果（红毛丹、龙宫果、山竹和榴莲）种植面积约70万莱（1莱约合1600平方米），总体产量估计在80万吨，其中榴莲约占一半左右。泰国制定了打造世界热带水果贸易大国的目标，并通过了东部地区水果走廊项目，商业部正在进一步制定全方位的水果市场开拓战略规划，决定先从榴莲、椰子以及山竹3种水果着手，中国市场也是主要目标之一。

从曼谷出发，大约2个小时就可以来到罗勇府。在罗勇府有一个经营了几十年的素帕他拉果园，游客可以在这里一睹各种水果“从出生到熟透”的“成长历程”，并且品尝各类水果。在一个露天广场的大长桌上摆满了切好的水果供游客食用，人们可以把所有水果尝个遍：莲雾、山竹、红毛丹、芒果、木瓜、菠萝蜜……榴梿果肉细腻甜润，是不少游客的最爱，榴梿摊位前人头攒动，两位小伙子娴熟地剔开榴梿尖尖的外壳，剜出新鲜的黄色果肉，连着果壳一起热情地递到人们面前。

果园经理措猜说：“在榴莲收获季节，每天有3000-4000中国游客前来游览，品尝水果，给果园带来巨大收益。但发生肺炎疫情后，每天能有100位游客就不错了，希望早日战胜疫情，每天都有中国游客来到果园。”

另一家名为班叻的果园有117种榴莲，主人卡均告诉记者：“种植这么多品种是为了保存泰国的榴莲品种，有些品种没有利润。经济价值较高的主要是金枕头、差尼等，果园办了水果自助餐，游客不仅可以来吃水果，还可以参观果园。虽然只有周末开放，但每年上百吨榴莲都销售一空，所有客人都是提前预约，因为我们的榴莲都是在树上成熟的，口感自然不同。每一个榴莲都有编号，我们保证每一个榴莲的品质。”

泰国国家旅游局罗勇办公室主任阿卡拉威说：“罗勇府以海岛、沙滩、森林、水果出名，很多到帕塔亚的游客都会到罗勇果园品尝热带水果，这提升了旅游业收入，使更多收入分散到乡村社区。2月份是榴莲开花结果的季节，一般100多天后成熟，4-6月大量水果收获。中国游客是泰国的第一大客源，2019年罗勇府接待的国内外游客约700万人次，外国游客占15%，其中中国游客最多、每天近5000人。希望在疫情之后，榴莲成熟时，中国游客继续到泰国、到罗勇来，畅游大海、品尝水果，泰国欢迎你们。”

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