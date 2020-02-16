蒙古国留华学生积极为中国防控疫情募捐

人民网乌兰巴托2月15日电（记者 霍文）由中国驻蒙古国大使馆、蒙古国留华毕业生总会、蒙古国武汉留学生校友会主办，蒙古国在华留学生总会协办的“永久的邻居、暖心的支援”捐赠中国疫情防控善款交接仪式13日在此间举行。中国驻蒙古国大使柴文睿、使馆公使衔参赞杨庆东、文化参赞陈霜、政务参赞李雁军和蒙古国留华毕业生总会会长阿图尔等中蒙嘉宾和蒙古留华学生代表出席仪式。

柴文睿向发起本次捐赠活动的蒙古国留华学生代表表示感谢。他说，“患难见真情”，这次新型冠状病毒肺炎疫情发生后，蒙古国总统、总理和外长分别致信习近平主席、李克强总理和王毅国务委员兼外长表示慰问，蒙古国政府、政党、社会团体、留华学生、企业和个人等各界人士都纷纷向中方表达同情支持并积极捐款捐物。这反映了近年来中蒙两国关系高水平发展的成果，体现了两国人民之间真挚的友谊。中蒙两国山水相连，命运与共。在这样的危难时刻，我们愿同蒙方携手合作，共同战胜疫情，保护好两国民众的健康，祝愿蒙古人民度过一个安全、祥和的白月节。

柴文睿还介绍了中国防控疫情举措和成效。他说，当前中国政府和人民团结一心，正在展开一场严肃、坚决的疫情防控斗争。习近平主席亲自指挥、亲自部署，李克强总理亲赴武汉指导工作，中国政府在最短时间内建立了覆盖全国的监控网络，采取最全面最严格的措施控制疫情，有效阻断了病源在国内国际大规模扩散传播。目前每天新增病例在减少，治愈出院人数在增加，形势正在逐步好转。我们有信心在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下打赢这场防疫阻击战。

阿图尔等捐赠方代表发言表示，蒙中两国是永远的邻居，近年来在中国政府奖学金支持下，越来越多的蒙古国学生到中国深造，很多学生在武汉学习生活过，我们同中国人民结下了深厚友谊。“一方有难、八方支援”，中国发生新冠肺炎疫情以来，始终牵动着我们这些留学生的心。两周前蒙古国留华学生群体发起了“永久的邻居、暖心的支援”支持中国防控疫情主题募捐活动，共募集到2200万图格里克（约合5.5万元人民币），数额不大，但代表了我们对中国人民的真挚情谊。我们坚信,在中国政府高效领导和中国人民团结努力下，中方一定能够很快遏制疫情蔓延,武汉也将早日恢复往昔光彩。

在场的蒙古国留华学生代表们纷纷表示，我们在中国留学生活，同中国朋友建立了深厚感情。中国人民遭受疫情就像自己的家人受到伤害，让我们感到非常揪心。我们愿向自己的家人和朋友积极介绍中国政府卓有成效的防控举措、讲述防疫斗争中的暖心故事，为两国开展疫情防控合作贡献正能量。

现场还播放了蒙古国留华学生制作的募捐宣传片，片中蒙古国留学生们用中蒙双语为中国加油，为武汉加油，祈祷病患早日治愈，祝愿中国人民健康幸福。

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