我维和直升机分队紧急升空转运冈比亚重病维和警察获赞

紧急下达任务

人民网喀土穆2月13日电 2月12日，中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队执行医疗备勤任务，UN-794号直升机紧急升空飞往卡布卡比亚，顺利将冈比亚籍重病维和警察转运至法希尔机场中转联合国航班赴苏丹首都喀土穆接受治疗。

当日清晨，我维和直升机分队外联执勤室接到联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）发来的求助邮件，冈比亚1名女维和警察因胃穿孔出血、肺部感染导致昏迷，需将其从联非达团卡布卡比亚二级医院紧急转运至法希尔。分队指挥长褚志勤接到报告后，即刻启动《医疗备勤激活出动预案》，下达任务、机组协同、紧急进场等一系列标准作业程序后，飞行连连长薛堃带领3名机组人员顺利升空飞往卡布卡比亚，2小时15分钟后，该重病患者被顺利转运至法希尔机场。

据了解，当日空中气流扰动强烈，飞机飞行时保持平稳状态比较困难。机组凭借过硬的飞行技术和精细的空中操作，给患者提供了相对舒适的乘机环境，确保了空中静脉滴注、心电监护及呼吸支持的顺利进行。

联非达团随行二级医院医生、来自巴基斯坦的托克尔·阿哈迈德少校在抵达法希尔后对机组成员讲：“中国直升机分队非常专业，中国人民非常友好，非常感谢你们为这次医疗后送付出的一切！”（张延栋、郝兆建、余 豪）

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