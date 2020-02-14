中国驻福冈总领馆全力协助抗击疫情 再接捐赠物资支援湖北

人民网福冈2月14日电（孙璐 吴颖）2月13日，中国驻福冈总领馆举办“花王支援湖北抗击疫情捐赠物资交接仪式”。花王株式会社为支援湖北抗击疫情捐赠物资，总价值约为387.5万元人民币。

仪式上，代总领事康晓雷代表湖北省慈善总会接受了捐赠物资，并向花王株式会社致谢和颁发感谢状。他表示花王的捐赠物资将为一线奋战的医护人员送去暖心的关怀，为中日携手战胜疫情作出贡献，为促进中日友好发挥积极作用。

康晓雷表示，中日两国作为一衣带水的友好邻邦，在邻居遇到困难之时，日本举国上下伸出援手，令中国人民深受感动。领区内日本九州、冲绳地区各地方政府、友好团体、日本民众及华侨华人踊跃捐款捐物，支持中国疫情防控，我们对此表示衷心的感谢和崇高的敬意。

据悉，花王株式会社向福冈总领馆提出捐赠愿望后，福冈总领馆积极协助迅速完成了捐赠、运输等相关准备工作。代总领事康晓雷为此次捐赠提供仓储、通关、运输等协助的中国东方航空公司和株式会社AS颁发了感谢状。

众志成城 助力战“疫”

据介绍，花王中国公司已向中国红十字会总会捐款150万元人民币，加上此次花王日本的物资捐赠，目前花王整体向中国捐资捐物合计约为537.5万元人民币。花王表示，只要防控一线需要，还将继续捐赠，为中国早日战胜疫情作出应有贡献。

专业生产光触媒消毒液的浅川环境技研，也向康代总领事提交了捐赠价值100万日元消毒液的捐赠意向书。

此外，日本九州地区支援中国、共抗疫情的气氛越发浓重。“九州经济连合会、九州商工会议所连合会、九州经济同友会、九州经营者协会”等九州地区四大经济团体近日也共同设立了募捐机构，向会员企业募集捐款、以及定向募集医用口罩、防护服、护目镜等物资，通过福冈总领馆向中国捐赠。

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