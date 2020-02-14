人民网>>国际

中国驻福冈总领馆全力协助抗击疫情 再接捐赠物资支援湖北

2020年02月14日15:45  来源：人民网-日本频道
 
2月13日，中国驻福冈总领馆举办“花王支援湖北抗击疫情捐赠物资交接仪式”。
2月13日，中国驻福冈总领馆举办“花王支援湖北抗击疫情捐赠物资交接仪式”。

人民网福冈2月14日电（孙璐 吴颖）2月13日，中国驻福冈总领馆举办“花王支援湖北抗击疫情捐赠物资交接仪式”。花王株式会社为支援湖北抗击疫情捐赠物资，总价值约为387.5万元人民币。

仪式上，代总领事康晓雷代表湖北省慈善总会接受了捐赠物资，并向花王株式会社致谢和颁发感谢状。他表示花王的捐赠物资将为一线奋战的医护人员送去暖心的关怀，为中日携手战胜疫情作出贡献，为促进中日友好发挥积极作用。

康晓雷表示，中日两国作为一衣带水的友好邻邦，在邻居遇到困难之时，日本举国上下伸出援手，令中国人民深受感动。领区内日本九州、冲绳地区各地方政府、友好团体、日本民众及华侨华人踊跃捐款捐物，支持中国疫情防控，我们对此表示衷心的感谢和崇高的敬意。

据悉，花王株式会社向福冈总领馆提出捐赠愿望后，福冈总领馆积极协助迅速完成了捐赠、运输等相关准备工作。代总领事康晓雷为此次捐赠提供仓储、通关、运输等协助的中国东方航空公司和株式会社AS颁发了感谢状。

众志成城 助力战“疫”

据介绍，花王中国公司已向中国红十字会总会捐款150万元人民币，加上此次花王日本的物资捐赠，目前花王整体向中国捐资捐物合计约为537.5万元人民币。花王表示，只要防控一线需要，还将继续捐赠，为中国早日战胜疫情作出应有贡献。

专业生产光触媒消毒液的浅川环境技研，也向康代总领事提交了捐赠价值100万日元消毒液的捐赠意向书。

此外，日本九州地区支援中国、共抗疫情的气氛越发浓重。“九州经济连合会、九州商工会议所连合会、九州经济同友会、九州经营者协会”等九州地区四大经济团体近日也共同设立了募捐机构，向会员企业募集捐款、以及定向募集医用口罩、防护服、护目镜等物资，通过福冈总领馆向中国捐赠。

【1】【2】【3】【4】
(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved