包机赴日接回同胞义不容辞 春秋航空“最美逆行”机组归队

人民网上海2月14日电（记者 沈文敏）今天上午，执行东京-武汉特殊包机任务的春秋航空“最美逆行”机组解除了14天健康观察期，顺利归队。春秋航空董事长王煜到酒店迎接“最美逆行”机组一行6人。

1月31日，应中国驻日大使馆要求，春秋航空紧急协调一架包机前往日本东京，迎接滞留在日本的111名武汉旅客返乡。

此前，春秋航空从未执飞过东京羽田到武汉天河机场的航班。据王煜介绍，“航权、时刻、边检、飞跃国家等等，按照正常的申请流程，可能需要几个月时间。”但是，中国驻日大使馆一声令下，春秋航空义不容辞。在前后方各部门的通力合作下，仅用了10多个小时就完成了这架特殊包机的所有准备工作。上海市卫健委也派了2名医生随行，指导机组、旅客安全防护。

执飞该特殊包机任务的王机长说，他接到公司电话，二话没说，一口答应执飞这一任务。“医务人员冲锋在前，更有危险性。我们作为民航人，一名飞行员，更要坚守在一线。”

在航班上，机组、乘务组全体都身着防护服、佩戴护目镜、戴着口罩。王机长说，穿上防护服看着同事，觉得有一点可爱。经过评估，这种衣服是缩口的，对飞行操作没有不利影响，唯一就是感觉有点闷热。“但是执飞一个特殊航班，我们机组克服困难，把旅客从东京送到武汉，这是我们的最高职责。”

乘务长李超说，航程中，尽管有的旅客已经戴了口罩，他们还主动向乘务组多要一个口罩。“他们说多戴一个口罩，就可以减少传给乘务组的机会。”航班抵达后，有的旅客问乘务组，他们回家了，乘务组是不是要隔离？“我看着她说话时眼里都是泪水，十分感动。”

王煜表示，疫情面前，各行各业都遭受了比较大的困难。国家、各地方政府已经迅速出台了相应的扶持政策，为企业纾困解难。“在国家最需要我们的时候，我们一定会坚守在一线，守护好空中的防线，守护所有旅客的健康和安全。”

他表示，中国经济长期向好的趋势不会变，春秋航空对战胜疫情、渡过难关充满信心。

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