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中缅合作再迈新步伐

中缅双方在仰光迪洛瓦港口码头举行中国“向阳红06”联合海洋科学调查启动仪式

2020年02月14日12:05  来源：人民网-国际频道
 
中缅联合海洋科学调查启动。摄影：李秉新
中缅联合海洋科学调查启动。摄影：李秉新

人民网仰光2月13日电 （记者 李秉新）13日，中缅双方在仰光迪洛瓦港口码头举行中国“向阳红06”联合海洋科学调查启动仪式。这是中缅两国全方位深化合作又一重大举措。中国自然资源部第二海洋研究所、中国驻缅使馆和缅甸外交部、自然资源与环境保护部有关官员和专家共同见证了启动仪式。

根据双方达成的协议，2020年“向阳红06”科考船将在缅甸专属经济区与缅方进行海洋与生态情况联合调查，缅甸水文气象局、渔业局、环保局、缅甸海事大学等高等院校以及中国自然资源部北海局、国家海洋环境预报中心、南京大学、浙江大学、厦门大学等6家单位，共计32名科研人员将共同参与为期10天的海洋水文、气象、化学、生物等多学科综合性联合航次。

自然资源部第二海洋研究所研究员，本次科学调查首席科学家周锋表示，所谓“联合”调查，就是跟海上丝绸之路有关国家的联合，我们到了人家家门口，光自己干不行，还需要联合当地机构和学者一起干，科学研究也讲究共商、共建、共享。与缅甸合作，我们会把一些长期观测设备分布在缅甸专属经济区内，具体放在哪里、如何维护，都需要跟缅方商量，并且需要对方配合。另一层意思是多机构和多学科联合，不管是我们国内的学者，还是合作国家的学者，都是多机构、多专业一起协作。现在的海洋问题、生态问题，都涉及到非常多的专业领域，不是一个学科或者一个机构就能完全解决的。从国际上看，分工合作、学科交叉是未来发展方向，也是突破海洋科学前沿的希望。

缅甸学者莱瑞温表示，缅甸非常关注海洋生态环境，但目前海洋科学调查能力还比较薄弱，中国在这一领域已经位居世界前列。此次联合调查可以使我们借助中国同行的仪器设备，更加清楚地了解国家近海海域相关情况，与中国同行分享相关调查结果。另外，我们还可以通过此次联合调查，更多地与中国同行开展联合研究，培养科研人才。

到场祝贺的两国官员也都表示，2020年是中缅建交70周年，两国要进一步深化全方位合作，本着互利双赢原则，联合开展科学研究，共享联合调查成果。

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(责编：燕勐、贾文婷)
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