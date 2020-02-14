苏丹方相信中方将很快取得疫情防控战的胜利

人民网喀土穆2月13日电（记者 苏航）2月12日，我驻苏丹使馆举办第三期“中国茶座”暨抗击新冠肺炎疫情第二次媒体吹风会。阿中友联秘书长阿里大使，苏丹通讯社、苏丹国家电视台、喀土穆电视台、青尼罗电视台、苏丹广播电台等苏主流媒体共约40人参加吹风会，粉丝数超千万的苏知名社交媒体“苏丹人频道”和半岛电视台“直播频道”还对吹风会进行了网络直播。

马新民大使从如何看待当前疫情及其危害、中国政府为抗击疫情所采取措施和取得进展、国际社会如何评价中国防疫抗疫工作、中方如何保护在华外国公民生命安全和身体健康、一些国家对华采取停航、入境和贸易限制措施是否必要和适当、如何看待一些国家或社交媒体出现的涉华种族歧视言行、中国如何保护在华苏丹公民和如何对在苏华侨华人采取防控措施、疫情是否会对中国经济发展造成影响等9个方面为在座媒体记者做了详细阐释、说明和解读。随后，马大使就苏丹媒体记者提出的关于中国疫情防控方面的问题回答了记者提问

活动期间还播放了中国抗疫防疫宣传视频以及喀土穆大学孔子学院、中油国际尼罗河公司拍摄的为中国为武汉加油鼓劲视频，博得与会记者的热烈掌声。

阿中友联秘书长、前苏丹驻华大使阿里表示，苏中两国是患难与共的兄弟国家，疫情当前，苏丹政府和人民坚决和中国政府与人民站在一起，相信很快中方将取得疫情防控战的胜利。与会媒体记者高度评价中国政府、驻苏丹使馆为抗击疫情所付出的巨大努力，认为中方举措有力，高效透明，相关经验值得苏方学习。

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