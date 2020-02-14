中国赴马里维和工兵分队援助当地防疫工作

人民网约翰内斯堡2月13日电 马里加奥消息：当地时间13日，中国第七批赴马里维和工兵分队官兵前往马里加奥市国际机场防疫检测卡点，为当地防疫人员搭建起简易检测站，帮助他们进行防疫消杀作业，结合中国防疫措施对防疫工作进行交流指导并捐赠医疗物资。

加奥机场位于马里加奥市郊，毗邻中国赴马里维和部队所在的联合国超级营地，作为重要的交通枢纽，人员密集且流动性大，而由于近期多种疫情流行，机场配备的医疗人员专业水平也相对较低，在机场附近执行任务的第七批赴马里维和工兵分队在得知当地防疫工作的困境后决定帮助当地卫生安全事业，派出专业医护人员前往加奥机场进行支援和防疫指导。

在与卫生部门进行沟通后，维和官兵们搭起了两顶帐篷作为防疫检测站，还向当地居民发放防疫贴士卡片，并向捐助了消毒水、口罩、防护服等防疫物资，一级医院的卫生员利用防疫设备对民事防疫人员进行基础培训，对检测站周围进行消杀。

防疫站工作人员伊桑蒂感激地说：“感谢中国维和工兵分队为我们的防疫工作提供全方位的帮助，非常感谢你们在防疫上的有益经验，对于中国武汉新型冠状病毒的爆发，我们也非常关心。但我始终相信，热心助人的中国朋友一定能够克服疫情，中国加油！武汉加油！”工兵分队大队长吕国辉表示，作为中国维和军人，在做好自身防疫的同时，积极帮助任务区当地各项工作是义不容辞的，希望马里和祖国都能够远离疫情，重新回到健康快速发展的道路。

据了解，第七批赴马里维和工兵分队已经部署到马里维和任务区9个月，致力于帮助联合国马里多层面稳定特派团和当地民事部门，包括向加奥教育局捐赠学习用品、保障维和友军防卫建设、地质灾害援助等，中国维和官兵的行动得到联合国方面的广泛称赞。（吕强 高嵩 张鑫）

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