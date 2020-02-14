尼日利亚抗击新冠疫情专题对话会：必须共同努力 加强协作

人民网阿布贾2月13日电（记者 姜宣）13日，由尼日利亚中国研究中心举办的抗击新冠疫情专题对话会在阿布贾中国文化中心进行，中国驻尼使馆，尼外交部、卫生部、大学、智库、媒体等各界50余人参加了交流讨论。

驻尼日利亚大使周平剑全面介绍了中方为防控新冠肺炎疫情所作努力和成效，并表示，抗击疫情是当前中国政府的头等大事，习近平主席亲自部署亲自指挥，举国行动，全力应对，防控工作正在取得积极成效。疫情可防、可控、可治。在中国共产党坚强领导下，中国人民万众一心、众志成城，依靠集中力量办大事的制度优势、强大的物质和技术基础，以及丰富的实践经验，必将打赢这场疫情防控阻击战，并完成既定经济社会发展目标任务。

周平剑说，中方采取最彻底、最严格的防控举措，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也为维护全球公共卫生安全作出积极贡献，设立了应对疫情新标杆。目前在华外国公民的安全、健康和生活是有保障的。中方将继续像对待本国公民一样，照顾好尼日利亚和其他国家在华人员。中非是患难之交，医疗卫生合作是中非合作重要领域，中方曾同非洲并肩战胜埃博拉，非方当前也通过多种方式坚定支持中方抗疫。中方愿同尼方保持密切沟通协作，切实维护好两国人民健康安全。

尼方人士高度赞赏中方采取的强有力措施，纷纷向中国政府和人民奋力抗击疫情表示由衷钦佩和坚定支持，相信中方完全有能力、有把握尽快战胜疫情，祝中国早日取得成功。

尼中媒体中心创办人依堪纳·伊曼乌表示，当前网上流传了很多关于中国疫情的负面消息，作为媒体人，一定要给世界一个真相。真相只有一个，那就是新型冠状病毒并没有那么可怕，是可以治愈的，只要我们与中国加强合作，将很快战胜病毒。

阿布贾大学教授尤素福·祖阿卡表示，尼日利亚与中国人与人之间的接触在非常时期可以适当减少，但是心与心之间的交流不能减少，需要相互支持。中国自古以来就有应对重大传染病的经验，当前的中国则更有能力处理好这个问题。

尼外交部官员斯蒂夫·安东尼表示，中国政府不仅尽全力在保护中国人民不受病毒的伤害，而且还在负责任地尽全力保护世界人民，相信中国政府与中国人民一定能够早日走出困境。

《领航报》总编辑奥斯汀·马霍说，西方媒体攻击中国历来无不用其极，谎话连篇，目前西方对付中国最重要的武器就是新型冠状病毒。作为负责任的媒体，尼日利亚媒体应用事实说话，有自己的主张，全力支持中国抗击疫情。

会议主持人尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努耐居表示，在非洲爆发埃博拉病毒疫情时，是中国派来大量医护人员，帮助非洲各国度过了难关，体现了中国共产党、中国政府的责任与担当，这一次的疫情也再次验证了中国共产党超凡的执政能力、中国政府高效的组织能力。世界本来就是一家，我们应该在“一带一路”倡议下，精诚合作，造福全人类。

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