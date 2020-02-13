中国驻蒙古国大使柴文睿向蒙总统巴特图勒嘎递交国书

人民网乌兰巴托2月12日电（记者 霍文）2月12日，中国新任驻蒙古大使柴文睿在国家宫向蒙总统巴特图勒嘎递交国书。

巴特图勒嘎欢迎柴大使履新，请柴大使转达他对习近平主席的问候。他表示，蒙中两国是永远的邻居，蒙方高度重视发展对华关系。当前蒙中关系正处于历史最好时期，两国政治、经贸、人文等领域交流合作蓬勃发展，给两国人民带来福祉。期待柴大使为推动蒙中全面战略伙伴关系发展发挥重要作用。

巴特图勒嘎对中国人民遭受新冠肺炎疫情表示慰问。他说，蒙中两国山水相连，命运与共，蒙方高度关注有关疫情。蒙政府为中国抗击疫情捐助20万美元，虽然数额不大，但代表了蒙古人民发自内心的支持。蒙方愿同中方共同应对挑战，抗击疫情，我本人也诚挚为中方祈祷。相信在习近平主席的领导下，中国人民一定能够很快战胜疫情。

柴文睿转达习近平主席对巴特图勒嘎总统的亲切问候和良好祝愿。表示，中国政府高度重视发展同蒙古的全面战略伙伴关系。我在任期间，将坚定奉行中方对蒙友好政策，同蒙方携手努力，相互尊重彼此核心利益和重大关切，不断巩固高层交往和政治互信，深化经贸务实合作，活跃人文交流，推动两国关系不断迈上新台阶。

柴文睿说，当前中国人民正在同肺炎疫情进行严肃斗争。习近平主席亲自指挥部署，李克强总理领导中央应对疫情工作领导小组开展全方位抗击疫情工作，采取了最为全面、最为严格的举措。尽管疫情形势仍复杂严峻，但防控工作已逐步取得成效，治愈率不断上升，相信疫情会出现好转。患难见真情，总统阁下、蒙古政府和各界人士连日来给予中方大力支持和声援，中国政府和人民深表感谢。相信在以习近平同志为核心的中国共产党坚强领导下，中国将充分发挥中国特色社会主义制度集中力量办大事的独特优势，全国上下团结一心，众志成城，早日战胜疫情。

柴文睿大使于1月30日抵达蒙古国，2月3日向蒙古国外交部长朝格特巴特尔递交了国书副本。

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