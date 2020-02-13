王陶新作“巴黎清晨的咖啡”发布

人民网纽约2月11日电 （记者 李晓宏）当地时间2月11日，中国时装设计界领军人物王陶携品牌TAORAY WANG登临纽约2020秋冬时装周舞台，36套职场女装简约优雅、浪漫飘逸，洋溢着欧式风情，在色系渐变的烘托下演绎新作的主题：“巴黎清晨的咖啡”。

台下，作为唯一进入纽约时装周美国时装设计师协会（CFDA）名单的中国设计师王陶，心里涌动着一股深深的感动：突如其来的疫情灾难面前，坚守了12季的新品发布没有断章，续写了“中国设计”的光荣与梦想。“国际粉丝”们感叹：危机应急的考验下，中国设计师的专业精神和国际化水准，彰显了中国实力。

创意主题暗合抗“疫”境遇

谈起新作的创意灵感，王陶讲述了一段工作际遇。2019年，在业界享有“西装女王”美誉的设计师王陶，受聘于一家创始于1921年的法国奢侈品品牌艺术总监，为此常去巴黎。每次飞机都是凌晨降落，宾馆入住下午2点方才办理。这段时间如何度过？王陶每每寄存上行李，走进面朝大街的咖啡馆，点杯卡布奇诺，伴着浓郁的咖香和漫洒的音乐，赏景观人。

有人说，咖啡是从舌尖到心灵的朝圣路。在巴黎，咖啡馆与文艺有着不解的渊源。法国文艺复兴运动的思想火花即迸发于启蒙学者们在咖啡馆的高谈阔论。而巴黎早晨上班的职业女性，则引发时装设计师王陶的创作灵感。

“法国的职业女性充满艺术气息。白天，她们通常大衣长裙，外面严谨，里面飘逸；晚上，去吃饭社交则换上高跟鞋和短裙，雅致而生动。”眼前的人物触动加之景色触动——从黛青色的黎明到奶白色的咖啡，创意的火光跃然脑海：巴黎清晨的咖啡！提神振奋，醇香温暖，划破黎明的黑暗，召唤曙光的来临。

王陶选择两个色系诠释这一主题：黎明灰和咖啡色。“中国人对颜色的命名充满诗意，黎明灰意指太阳升起前的黑暗，调色时是往深蓝色里掺进一些粉红色。咖色系包括深深浅浅的多种，喝咖啡时颜色是变化的，卡布奇诺化了时奶白色和咖啡色交织交融。”

温暖而激励的主题意象，恰恰契合了当前中国遭遇疫情挑战的现实。在这个别样的2020秋冬纽约时装周上，王陶的创意再次成为亮点，吸引了国际著名时尚博主、业界专家、明星名媛等社会名流的热情关注。

应急能力折射国际化水准

作为时尚文化产业的风向标，2020秋冬纽约时装周，总计上演82场时装秀。因受当前新冠肺炎疫情影响，纽约时装周里的中国队常客几近缺席。王陶如期与会，也非一帆风顺。“年前去了英国，时间超过了美国入境要求的14天安全期，但也经历了辛苦波折。”

从把30余套服装从上海运到纽约，再到迅速在纽约组建起美国专业团队、招志愿者、选模特、顺利走秀，追求专业、敬业和精业的王陶，凭借英语能力及在国际时尚界多年积累的人脉资源和行业经验，让世界看到中国品牌的应对突发困难、能打硬仗的国际化水准，以及中国时装人的职业精神。

“这是我第二次来到Taoray Wang的秀场，我以前就熟知王陶，她的作品注重腰部设计，优雅高级，我非常喜欢。”纽约知名设计师和时尚博主蒂齐塔·巴拉姆莱（Tizita Balemlay）表示，中国现在正举国抗击新冠肺炎疫情，王陶能克服挑战来到这里发布新品真的很棒。自己和朋友们都很关注疫情发展，会在自己的社交账号上进行宣讲和教育，让更多的人了解情况。“我们对中国市场充满信心。”她说，中国经济体量大，人才多，遭受疫情冲击暂时会受影响，但仍有发展潜力。

(责编：于洋、贾文婷)