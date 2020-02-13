“中华儿女”，每个人都想为抗击疫情出份力

人民网洛杉矶2月12日电（记者 邓圩）这是天马物流总部洛杉矶仓库一张货物分拣表单，货物目的地“武汉火神山新型冠状病毒感染肺炎专科医院”，捐赠人署名“中华儿女！”。

因为这张照片而刷屏朋友圈的，是洛杉矶天马物流董事长罗豪。他告诉记者，那是2月5日，洛杉矶的几位年轻侨胞买了85000只手套、1000个N95口罩来到天马物流要捐赠给武汉，他们刚刚毕业，没有太多积蓄，几个人凑了钱也不留名字，当天马物流的义工告诉他们捐赠物品清关必须要留名，他们留下了四个字：中华儿女！

口红做了签字手印的印泥

据了解，1月26日，正当洛杉矶华人举行一年一度华人春晚之际，获悉国内发生疫情，晚会马上发起支援国内抗击疫情的倡议。天马物流当场表示自己愿意免费承担捐赠物流的运输。

1月31日中国驻洛杉矶总领馆将天马物流、飞扬快递和顺丰速运作为捐赠物资物流绿色通道向社会公布。

这一天是星期天，习惯周末在家陪同家人的罗豪收到捐赠者的电话，希望他能在天马的洛杉矶物流仓库接收捐赠物资。从那一天开始，过去周末从不加班的罗豪一天没有休息过，每天只能睡三四个小时。公司当时没有热线电话，罗豪的电话被打爆，“感觉电话是黏在耳朵上了”。

“当时根本没有想到那么多，就想着能够把国内急需的东西运回去。”事实上，光是每一个捐赠者的电话沟通就需要至少一两个小时，捐赠物品运输涉及一般贸易商品跨国运输、以及慈善和免税等手续，每一单捐赠物品至少涉及六七个表格，有的捐赠者甚至也没有明确的目的地，沟通和落实的过程琐碎而细致。渠道除了航空运输以及到湖北的运输免费，涉及免费之外的任何费用，天马自己兜了底。

最头疼的手续和流程也是在摸索中完善。特殊时期，航空公司的航班信息在不断变化，每改换一个航班、改变一个目的地，手续表格又要重新梳理和办理，大家拉了一个又一个群，靠着老乡会、同乡会和每个捐赠者对接上，办理相关手续。

据说，天马物流第一天的接受捐赠时，由于填表需要盖章，美国又很少用图章，公司的小姑娘硬是把自己口红贡献给大家做了按手印的印泥！

送物资的捐赠者留下当了义工

在天马物流总部的洛杉矶仓库，总能看到一个忙前忙后的瘦高年轻人，他是Ricky，刚从英国旅行回来，一听说疫情暴发马上前来送捐赠物资，发现罗豪忙不过来，就赶紧留下来帮忙。看到这个斯斯文文的年轻人，罗豪说之前觉得他肯定不可能坚持得了仓库的工作，但现在Ricky已经是仓库义工的骨干。

“这些天每时每刻都在发生着。”罗豪告诉记者，仓库越堆越满，人手越来越缺，不少捐赠者和Ricky一样，本来是前来送捐赠物资，结果留下来当义工干到了今天！

Jean也是前来帮忙的义工，发现捐赠者与物流公司事无巨细的沟通耗时耗力，赶紧梳理手续、规范文件和流程，有了统一的规范和培训，义工与捐赠者的沟通畅顺多了。而Jean就一直在现场没有离开。

Frank平时很忙，但前来送捐赠物资时，看到天马物流人手不够，决定留下来帮两小时忙就走。而这一帮，就是好多个两小时。还有一位软件公司负责人，前来捐赠物资的时候发现物流系统太忙、人手紧张，他赶紧了解情况，一个星期写了一套捐赠程序，大幅度降低了捐赠者和物流运输的沟通成本。

2月3日到2月12日，从0到40人，义工忙碌在天马物流的抗疫物资绿色通道。

罗豪说，“说是天马物流在服务，其实是一整个链条，每个链条上的华人都超乎寻常的团结，大家都有一颗支援国内抗疫的热切的心。”他介绍，当负责报关的公司得知是运往国内的防疫物资，当往机场送货的卡车运输公司得知是捐赠的物资，每一个公司和个人都坚决不收钱。航空公司、本土物流合力，把捐赠物品免费送到了中国。

记者采访的时候，听到一阵喧闹声，原来是当地华人餐馆送来了午餐。这些天，得知天马的义工们忙得吃了一个星期的披萨，一到饭点，远近的华人餐厅就将饭送到天马的仓库，每一个人都想为国家抗击疫情出份力。

据了解，通过天马物流的渠道，上周已发送6.5吨物资回国，罗豪今天希望能够再运输4吨捐赠物资。因为爱心捐赠太多，天马的仓库已经装不下了。

(责编：于洋、贾文婷)