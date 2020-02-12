俄罗斯中国总商会倡议并组织向国内捐赠防疫物资活动

图片由俄罗斯中国总商会提供

人民网莫斯科2月12日电（记者 张光政）俄罗斯中国总商会为中国防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情积极组织捐赠活动。截至目前，共募集捐赠物资25.6吨，正陆续运回国内。这些物资主要包括口罩388万个、医用手套4.4万、防护镜1.1万副、防护服5.3万套。

俄罗斯中国总商会1月25日发出捐赠倡议以后，中诚通国际投资有限公司、俄罗斯中国和平统一促进会、中国建设银行、中国工商银行中工国际俄罗斯分公司、保利科技、柳工机械、东风汽车俄罗斯有限公司、俄罗斯浙江商会、俄罗斯河北商会、俄罗斯黑龙江省华侨华人联合会、留学生等积极响应，慷慨捐赠。中国国际航空公司俄罗斯子公司、海南航空莫斯科子公司、南方航空莫斯科子公司等承运了这些捐赠物资。主要的受赠单位包括湖北省红十字会、北京市红十字会、湖北省慈善总会、湖南省红十字会，四川省红十字会等。

旅俄华侨华人纷纷向祖（籍）国伸出援手，近来有一些感人的故事。在喀山，一名叫做钟祥龙的华商代表听说俄罗斯中国总商会在为祖国募捐，连夜在当地华侨华人中募捐，随后开车13个小时，经过长途奔波，于凌晨3点到达莫斯科，送来了70750个口罩。由于担心影响总商会工作人员休息，在寒冷的夜晚一直等到天亮才联系总商会接收捐赠物资。

1月31日下午，一位“东干人”协会成员背着一个编织袋来到捐赠现场，为俄罗斯中国总商会的志愿者们送来3000个一次性口罩，希望志愿者们在工作的同时也做好个人防护。

2月1日早晨，首批医用物资从莫斯科抵达北京机场，俄罗斯中国总商会会长周立群只身一人亲自到北京首都机场T3航站楼，联系航空公司，协调机场海关，办理医用物资清关手续，组织人员搬运物资，顺利完成从莫斯科发回的300多箱捐赠医用物资的接运，并当日将这些捐赠物资发往相关地区。

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