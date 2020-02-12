联合国开发计划署向中国捐赠紧急医疗物资

人民网北京2月12日电 （记者 范敬宜）联合国开发计划署今日宣布向中国政府捐赠总价值约50万美元（约合人民币350万元）的紧急医疗物资，用于帮助一线医护人员抗击新型冠状病毒。

首批医疗物资包含临床心电监护系统、输液泵等医疗设备，已于今天在北京联合国大楼移交给商务部。一线医护人员所需的个人防护用品也将于近期送达。联合国开发计划署捐赠的所有医疗物资都将优先送往物资最紧缺的医疗机构。

日前，联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳表示，联合国开发计划署和联合国系统坚定地同中国政府和人民站在一起。目前，联合国开发计划署驻华代表处正与有关部门密切联络、提供紧急物资援助，并协助中方寻找关键医疗物资的采购渠道。

“对于中国政府在控制疫情方面所做出的积极努力，我备感鼓舞。疫情重灾区一线医护人员的突出贡献及中国人民抗‘疫’的坚定决心，值得敬佩。”施泰纳表示。

联合国开发计划署正与中国政府密切合作，确保其提供的援助优先满足中国疫情防控的核心需求。联合国开发计划署还与联合国各机构保持密切沟通与协作，积极寻找其他援助途径，为处在抗击疫情第一线的医护人员提供切实帮助。

此前，联合国开发计划署驻华代表白雅婷在声援视频中表示，联合国开发计划署心系疫情第一线，为中国人民的坚定点赞。她呼吁国际社会团结一致，对战胜疫情保持信心。

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