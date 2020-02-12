纳米比亚华侨华人积极支持国内抗“疫”

人民网北京2月12日电（记者 暨佩娟）新冠肺炎疫情牵动着纳米比亚华侨华人的心。连日来，他们踊跃捐款捐物，支援国内抗击疫情。

纳米比亚和平统一促进会筹款20余万元人民币，并积极协调从南非、比利时等国采购国内急需的口罩。和平统一促进会会长吴勇以个人名义向云南省、贵州省分别捐赠2万个口罩，相关物资将于2月13日从比利时往国内运送。吴勇还协助云南省政府在海外采购口罩，首批10.8万个医用防护口罩拟于2月12日从纳米比亚首都温得和克起运，另有40万个口罩拟于近期从比利时直接发往云南省。

纳米比亚中华工商总会成立“紧急领导小组”。秘书长张英、副会长刘洋仔细收集返纳侨胞的资料，在当地侨胞微信群中及时更新防疫工作进展，并规劝尚未返纳的侨胞尽可能推迟返纳；副会长姜波赶到北部华商较多的奥当瓜市、奥萨卡提市、奥奇刚果市、奥塔皮市落实防疫工作；副会长顾迪也表示可在北部提供单独隔离房间。

在中国驻纳米比亚大使馆的号召下，疫情期间从国内返纳的数十名侨胞均自觉在家隔离14天，诠释了在纳侨胞的责任与担当。

马艳在当地经营一家建筑材料工厂。春节期间从国内回到纳米比亚的她，原本计划下飞机后，就乘坐公共汽车从首都温得和克市返回纳北部的奥当瓜市。考虑到长途汽车站人流密集，戴口罩会给当地乘客造成一定恐慌，不戴口罩又是对自己和纳米比亚民众不负责任。最终，马艳决定退掉车票，让家人从700公里之外的奥当瓜市开着皮卡车到首都接机。下飞机之后，她蜷缩在低矮逼仄的皮卡车后斗里，顶着高温炙烤，颠簸7个多小时才回到北部。

今年春节，不少华侨华人回国过年。他们积极响应中国驻纳米比亚大使馆的号召，不计较个人损失，毅然推迟了返纳时间。房租、工人工资、保安费……晚回一天，就意味着多一天的成本。吴巧霞、曹淑华等侨领主动提出要减免推迟返纳人员的房租和税费纳，当地旅游业者也暂停接待所有国内来纳的旅游团组。

疫情就是警报，防疫就是责任。特殊时期保持警惕，防范于未然。旅纳华侨华人与祖国同在。相信在祖国和大使馆的带领下，旅纳华侨华人终将克服万难，打好这场海外防“疫”战，与祖国共渡难关。

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